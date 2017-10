SimpleSite: il modo più semplice per creare siti Web

SimpleSite ha recentemente lanciato sul mercato la nuova versione del proprio software, aggiungendo ulteriori funzionalità e nuovi design. L’azienda danese ha creato un programma pensato per chi desidera essere presente sul web pur non essendo esperto di programmazione. La semplicità è la parola chiave di SimpleSite il quale permette di creare siti web, blog e negozi online gratuitamente. Il programma è interamente in italiano ed è molto facile e veloce da utilizzare: la creazione di un sito richiede circa 3 minuti. Basta selezionare il tipo di sito web desiderato, scegliere il proprio design e il nome di dominio preferito.

I siti SimpleSite includono la funzionalità E-commerce, che permette di vendere prodotti e ricevere pagamenti online. Inoltre, SimpleSite offre un servizio clienti completo in italiano. Il programma è ottimizzato per dispositivi mobili, sia per la creazione che per la visualizzazione dei siti. Perciò è possibile creare e visitare il sito direttamente su smartphone o tablet. Il programma adatta automaticamente il layout del sito ad ogni tipo di dispositivo.

Con SimpleSite è possibile creare un sito web gratis con fino a 15 pagine e 300 immagini. Se si desidera più spazio, la versione PRO include un nome di dominio unico e fino a 5 indirizzi e-mail personalizzati. Per la creazione di negozi online, il pacchetto SimpleSite E-Commerce offre un numero illimitato di prodotti, pagine, immagini e video.

In breve, SimpleSite è un’ottima soluzione per la creazione di siti web per gli utenti meno esperti, grazie alla semplicità del programma e al servizio clienti. I siti SimpleSite sono particolarmente adatti a siti Web personali, blog e siti web professionali per piccole e medie aziende.