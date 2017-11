Shopping sfrenato su Geekbuying per la giornata dei single

Il Singles' Day cinese è una di quelle occasioni in cui sfogare le proprie scelte sentimentali con l'acquisto compulsivo. O, semplicemente, effettuare acquisti cercando di risparmiare il più possibile attraverso offerte che difficilmente vengono proposte durante l'anno. La data, l'11 novembre (11/11), è scelta perché formata solo da 1, per una festività che intende rafforzare il valore dell'individuo in quanto tale. Per l'occorrenza anche Geekbuying proporrà sconti tali da garantire uno "shopping sfrenato" a tutti i propri clienti.

Lo shopping sfrenato non riguarderà solamente un giorno, ma addirittura due settimane di sconti:

Il primo round sarà dal 1° novembre all'8 novembre

Il secondo round dall'8 novembre fino al 15 novembre

Trovate la pagina dell'evento a questo indirizzo

Guida al primo round di shopping sfrenato su Geekbuying per l'11/11

Nel primo round di shopping sfrenato ci sono alcune tappe che vi consigliamo di seguire: la prima è definita la "tempesta Xiaomi", che si prefigura estremamente interessante se consideriamo che solitamente la società vende i propri gadget a prezzi molto appetibili. Per tutte le offerte Xiaomi del primo round vi proponiamo la pagina dedicata.

All'interno delle promozioni ci sarà anche la possibilità di vincere dei premi gratuiti, fra cui il nuovo e interessante Xiaomi Mi A1 con Android stock. Per partecipare alla selezione è sufficiente condividere l'iniziativa Gift Rain (che potete trovare a questo indirizzo) sulle pagine social.

Condividendo la pagina dello shopping sfrenato sulle pagine social è possibile accedere a codici coupon esclusivi legati a diverse categorie di prodotto: il 6% sugli smartphone, il 10% su gadget radiocomandati, il 10,5% sui TV box, il 15% su prodotti per la casa e per il giardino. Gli sconti verranno proposti lungo l'intero arco della giornata, quindi è consigliabile consultare le diverse pagine a più riprese per non perdere le iniziative più succulente e superare gli altri sul tempo.

E non manca una selezione dedicata per gli sconti più aggressivi, con prodotti che partiranno da un prezzo base di 0,11 dollari. Visitando Geekbuying è possibile consultare le offerte di cui sopra, sconti esclusivi e molto altro. Anche i nuovi utenti potranno partecipare all'iniziativa promozionale dell'11/11 di Geekbuying, e per farlo basta registrarsi sul sito e ricevere gli ultimi gadget disponibili sul mercato a casa propria.