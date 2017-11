Sconti fino al 90% su Geekbuying per il Singles' Day

Il Singles' Day è una ricorrenza molto sentita in Cina, soprattutto da parte dei vari rivenditori che propongono offerte esaltanti al fine di bissare il successo degli anni precedenti. La ricorrenza cade ogni anno l'11 novembre (11/11), e la scelta della data non è casuale visto che è formata solo da "1", il numero perfetto per celebrare l'importanza dell'individuo in quanto tale. Fra i tanti, anche Geekbuying scende in campo con promozioni diverse, offrendo sconti fino al 90% e prodotti proposti a partire da 0,11 dollari con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 5 dollari. E questo non solo l'11 novembre, visto che la promozione durerà dall'8 al 15 novembre.

Per vedere tutte le offerte di Geekbuying per il Singles' Day clicca qui

Le modalità per risparmiare sono davvero tante e variegate: ad esempio c'è la possibilità di risparmiare 5 dollari su qualsiasi acquisto fatto del valore di 50 dollari o successivi. Questa specifica offerta è valida solamente per i primi 500 utenti ogni giorno dall'8 al 15 novembre, e per partecipare sarà sufficiente premere sui link di condivisione sui social nella pagina ufficiale del Singles' Day su Geekbuying, in modo da diffondere la notizia sui social. Una volta effettuata la condivisione verrà visualizzato il codice coupon da usare nelle fasi di completamento dell'ordine.

Il portale di rivendita offre inoltre diversi coupon tematici, validi ognuno per determinate categorie di prodotto. I codici possono essere ottenuti attraverso la condivisione sui social, e hanno date di validità differenti: quelli per gli smartphone Android (7% di sconto) possono essere richiamati dall'8 al 15 novembre, quelli per i computer fino al 26 novembre (15%), quelli per gli smartwatch fino al 30 novembre (15%), e infine i coupon per i gadget radiocomandati consentono di accedere ad uno sconto del 10% fino al 30 novembre.

Nella pagina potete inoltre visualizzare una lista delle migliori offerte lampo in dirittura d'arrivo nelle prossime ore. Fra quelle che possiamo visionare attualmente troviamo il computer portatile Jumper EZbook 3SE a soli 143,92 euro, l'aspirapolvere automatico Xiaomi Mijia Roborock a 335,10 euro, l'action cam Xiaomi Mijia 4K a 87,08 euro e la Huawei Band 2 Pro con GPS e display pMOLED a soli 44,48 euro. I prodotti offerti con gli sconti migliori sono purtroppo in quantità limitate, quindi vi consigliamo di accedere spesso alla pagina della promozione.