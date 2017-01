Rubavano energia elettrica per minare bitcoin, quattro arresti in Venezuela

Nel corso della giornata di giovedì le autorità del Venezuela hanno notificato l'arresto di quattro miner di Bitcoin, avvenuto a Charallave, una città a sud di Caracas, con l'accusa di frode informatica e furto di energia elettrica. Gli arrestati sono tre uomini ed una donna, compresi tra 23 e 57 anni.

Il gruppo gestiva una rete di oltre 300 Antiminer, vendendo tramite il web i bitcoin ricavati dal mining, anche se per fare ciò hanno messo a rischio la stabilità dei servizi elettrici della zona in cui hanno operato. L'attività di mining di bitcoin non è considerata illegale in Venezuela, ma già all'inizio del 2016 un'altro individuo, Joel Padrón, è stato arrestato e incarcerato per oltre tre mesi con l'accusa di furto di energia elettrica.

I bitcoin, ed in particolare le attività di mining, sono divenute molto popolari in Venezuela dal momento che l'economia del paese sta attraversando un periodo molto difficile. Attualmente un bolivar venezuelano vale circa 10 centesimi di dollaro. Parallelamente un bitcoin ha un valore che si aggira attorno ai 900 dollari. Molti abitanti del Paese si sono rivolti al bitcoin per trovare alternative alla valuta locale, acquistando gift card di Amazon o Walmart con i loro bitcoin e usando queste carte per importare beni.

In Venezuela, inoltre, l'energia elettrica è pesantemente sovvenzionata dal governo e ha un costo di appena 0,02 dollari per kWh, rendendo quindi l'attività di mining molto più redditizia che in altri Paesi. Nel corso del 2016 il Paese ha dovuto però fare i conti con vari episodi di blackout, dal momento che la rete elettrica è supportata principalmente da centrali idroelettriche, la cui produzione è per natura poco stabile. I miner di Bitcoin hanno cercato di aggirare questo genere di problemi, spostandosi nelle zone industriali dove generalmente i servizi elettrici sono garantiti per evitare interruzioni alle attività delle fabbriche.