Rivoluzione Twitter: tweet da 280 caratteri attivi per tutti

Dopo aver testato per alcuni mesi, e solo su alcuni account, i nuovi limiti per i caratteri dei singoli tweet, Twitter ha iniziato nelle scorse ore il roll-out dei post da 280 caratteri sul servizio. La piattaforma di microblogging snatura quindi una delle sue regole principali da quando è nata? Secondo la compagnia la risposta è negativa, visto che la novità non impone una maggiore lunghezza ai propri utenti, e saranno pochi i tweet che sfrutteranno i nuovi limiti.

In base alle statistiche raccolte nel periodo di prova, infatti, la percentuale di tweet contenenti un numero di caratteri superiore a 140 è stata di solo il 5%. Ha commentato così Aliza Rosen di Twitter: "Abbiamo visto che chi ha avuto bisogno di più di 140 caratteri lo ha potuto fare con più semplicità e più spesso. Ma è importante notare che gli utenti hanno pubblicato post al di sotto dei 140 caratteri per la maggior parte del tempo, e la brevità di Twitter è rimasta invariata".

Sebbene la compagnia voglia mantenere l'essenzialità tipica del proprio servizio e la propria natura in real-time, con la novità viene meno una delle feature iconiche della piattaforma di microblogging: "Disporre di più spazio consente di inserire i propri pensieri più facilmente in un tweet", si legge sul post pubblicato ufficialmente dalla compagnia. "Così gli utenti possono dire cosa vogliono e farlo in maniera più rapida rispetto a prima".

Nonostante il raddoppiamento dei limiti Twitter intende precisare che sul piano delle funzionalità non ci saranno molte differenze rispetto a prima: "L'esperienza di lettura della vostra timeline non cambierà in maniera sostanziale", assicura la società. "Continuerete a vedere lo stesso numero di tweet nella pagina". Tornando ai numeri, del resto, si nota come la funzione sia stata accolta da un numero ridotto di utenti nei pochi mesi di test.

Se solo il 5% dei tweet ha superato i 140 caratteri, l'1% ha raggiunto i 280 caratteri e il 2% ha superato i 190 caratteri. I feedback da parte degli utenti sono stati comunque positivi, e per questo da "test" la novità è passata alla fase di roll-out per tutti gli utenti. I nuovi limiti saranno concessi per i post in tutte le lingue, ad esclusione di giapponese, coreano e cinese