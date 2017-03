Rivoluzione in vista per la privacy in USA: gli ISP potranno vendere informazioni degli utenti agli inserzionisti

Il Senato degli Stati Uniti d'America ha espresso voto favorevole alla rivoluzione delle regole di privacy istituite dalla Fedeal Comunications Commission nel 2016. Se la nuova proposta dovesse riuscire a superare il vaglio della Camera dei Rappresentanti, permetterà ai fornitori di servizi internet di vendere informazioni dei clienti ad inserzionisti pubblicitari senza che il pubblico possa esprimere il proprio consenso o dissenso. Il voto del Senato ha visto 50 Repubblicani a favore e 48 Democratici contrari, con due Repubblicani assenti.

Le precedenti regole stabilite dalla FCC determinavano che i provider di servizi internet dovessero ottenere il consenso prima di condividere informazioni sulla località, sulla salute, sui figli, la situazione economica o lo storico di navigazione, se per i pubblicitari o se per marketing interno. Questa impostazione ha trovato l'oppsizione non solo degli ISP, ma anche di esponenti politici repubblicani che andavano sostenendo come tali regole cressero un terreno di gioco non equo, ostacolando la concorrenza, l'innovazione e gli investimenti, dando modo a realtà come Google e Facebook di raccogliere molte più informazioni rispetto ai provider di servizi internet e per questo di avere un vantaggio asimmetrico nel campo della pubblicità.

Ad orientare il voto vi sarebbe stato comunque una certa pressione e un "aiutino" da parte delle lobby, in quanto il gruppo di senatori repubblicani che hanno portato avanti l'iniziativa avrebbe ricevuto donazioni pari a 1,7 milioni di dollari. Tra gli esponenti politici più noti -e ad aver ricevuto le donazioni più consistenti- vi sono i senatori texani John Cornyn e Ted Cruz, il senatore della Florida Marco Rubio e il senatore del South Dakota John Thune. Dall'altro lato, le principali aziende "benefattrici" sarebbero AT&T, Comcast e Verizon che hanno contribuito rispettivamente per 357, 309 e 273 mila dollari.

Non è ancora possibile sapere quando la proposta di legge approderà alla Camera dei Rappresentanti per il voto.