Register.it: Domini tutto incluso a solo 1 

Register.it è un’azienda del gruppo DADA che da oltre 20 anni è leader nei servizi digitali per la presenza in Rete. Accompagna più di 200.000 professionisti e PMI nella creazione, promozione e protezione dell’identità digitale. L’impegno quotidiano è la soddisfazione dei clienti, in un percorso di miglioramento continuo. Con oltre 1.900.000 domini registrati in oltre 700 estensioni , 40.000 registrazioni al mese, 650.000 siti ospitati sulle piattaforme Hosting, 600.000 clienti in oltre 6 paesi europei, fornisce soluzioni online professionali per privati, aziende, sviluppatori e rivenditori, ispirati al principio del Keep it simple!

Riguardo la registrazione di nomi a dominio, Register.it offre la possibilità di creare la propria identità in Rete, scegliendo una o più tra le oltre 700 estensioni che rappresentano il dominio di primo livello, tra quelle internazionali, quelle nazionali e i nuovi domini. Se siete alla ricerca del dominio più adatto alla vostra attività potete registrare con Register.it una delle estensioni più richieste di sempre: .com, .it, .eu e info in offerta speciale a solo 1 € fino al 23 ottobre.

Un prezzo davvero imbattibile considerando che ogni dominio include tutto l’occorrente per andare online, unito alla sicurezza e all’affidabilità della piattaforma tecnica di Register.it e all’efficienza di un servizio clienti italiano, a tua disposizione 7 giorni su 7. Infatti, con ogni dominio Register.it offre, incluso nel prezzo, tutti i servizi di base necessari per creare la propria presenza online:

3 indirizzi email professionali da 2 GB: per comunicare con il proprio dominio ed usarle senza limiti via webmail o da client di posta.

Spazio Web, sottodomini e redirect illimitati: per costruire un sito in html o reindirizzare il dominio/sottodomini ad un’altra piattaforma.

Home Page preimpostata: per creare in pochi minuti le prime pagine del sito su una grafica a tema personalizzabile

Gestione DNS: per configurare il puntamento dei Name Server in autonomia, grazie ad un semplice pannello che permette di gestire i Record DNS.

Pannello di controllo e gestione DNS: per gestire in modo semplice e veloce tutte le impostazioni

1 indirizzo PEC personalizzato: per comunicare sul web con email che hanno lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno

Antivirus e Antispam: per identificare virus, worms e trojans e altri potenziali malaware.

Assistenza 7 giorni su 7: per aiutare i clienti più rapidamente possibile è a disposizione tutta la settimana chiamando, scrivendo o aprendo una chat.

Quali le caratteristiche principali dell’offerta di Register.it:

Gamma completa di prodotti e servizi

Massimo livello di sicurezza e affidabilità

Supporto e consulenza continua

Soluzioni personalizzate

Oltre ai domini Register.it offre anche un’ampia gamma di prodotti e servizi per la creazione della propria presenza online:

Hosting

Email e PEC

Creazione Sito Web

Server

Online Brand Protection

E-commerce

Sicurezza

Managed Services

Office 365

Free Online Training

Marketing e Promozione

Dal principiante al professionista, i prodotti e servizi Register.it sono stati progettati pensando a performance e facilità di utilizzo, per aiutare chiunque a far crescere il proprio business e sfruttare al massimo le possibilità della Rete.

Ciò che ispira e caratterizza Register.it è l’orientamento al cliente, l’essere un partner sempre presente ed affidabile, caratterizza ogni fase del lavoro. Lo sviluppo incrementale delle soluzioni, la disponibilità e competenza del Servizio Clienti, l’affidabilità della piattaforma tecnologica sono le basi su cui costruisce il valore che offre a chi affida il proprio business e la propria identità digitale.