Register.it a SMAU: focus su GDPR, certificati SSL e nuovo Programma Rivenditori

Register.it, da 20 anni leader in Italia nei servizi digitali per la presenza in rete, parteciperà all'edizione 2017 di SMAU in collaborazione con Symantec e Plesk. In occasione dell'annuale appuntamento presso Fiera Milanocity, che quest'anno si terrà dal 24 al 26 ottobre, Register.it ha in programma una serie di workshop pubblici su due argomenti particolarmente attuali, concentrandosi sulle implicazioni di carattere tecnico della nuova normativa GDPR - General Protection Data Regulation che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018 e sulle caratteristiche del protocollo SSL e relativi certificati, soprattutto a fronte della presa di posizione di Chrome che dalla versione 62 appone l'etichetta rossa "non sicuro" accanto alla url dei siti che non usano il protocollo.

La presenza di Register.it a SMAU permetterà inoltre di illustrare il Programma Rivenditori, che vede l'introduzione di nuove caratteristiche in termini di prodotto e di supporto, in particolare con l'assistenza tecnica telefonica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'erogazione di un credito iniziale per poter avviare la collaborazione a costo zero e il servizio PEC con un listino tra i più competitivi del mercato. Coloro i quali si registreranno al Programma Rivenditori nel corso del mese di ottobre potranno inoltre usufruire di un'interessante promozione che prevede uno sconto del 30% sull'acquisto di qualsiasi tipologia di certificato SSL.

A SMAU 2017 Register.it presenterà inoltre nuove soluzioni server pensate su misura per rispondere alle precise esigenze di specifiche categorie di business. Registrandosi all'edizione 2017 di SMAU tramite l'invito gratuito messo a disposizione da Register.it sarà inoltre possibile fissare un appuntamento per approfondire i servizi e i prodotti offerti dall'azienda.