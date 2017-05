Record su Twitter e nugget gratis per un anno in un colpo solo: la storia di Carter Wilkerson

"Ehi Wendy's, quanti retweet servono per un anno di chicken nugget gratis?", questa la provocazione di Carter Wilkerson ad uno dei colossi del fast food più noti negli USA. La risposta? È arrivata con una certa solerzia: "18 milioni". Nonostante il numero fosse enorme, e rappresentasse il record assoluto di retweet sulla piattaforma di microblogging dell'uccellino azzurro, il ragazzo del Nevada non si è dato per vinto. Anzi con lo stesso fare provocatorio usato nella domanda originale ha continuato: "Consideratelo già fatto".

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 aprile 2017

Il resto rimarrà nella storia popolare del web moderno: Wilkerson non è riuscito ad arrivare a 18 milioni (l'impresa sembra al momento impossibile da raggiungere) ma ha ricevuto la partecipazione di colossi del mondo tecnologico e dello spettacolo, riuscendo a polverizzare il precedente record appartenente ad Ellen DeGeneres con il suo selfie alla notte degli Oscar. In quel caso si trattava chiaramente di un'operazione commerciale patrocinata da Samsung, ed è probabile che anche in questo caso Wendy's ci abbia messo del suo.

Il selfie agli Oscar, contenente alcune fra le celebrità più importanti del mondo hollywoodiano, ha ad oggi accumulato oltre 3,4 milioni di retweet, ma lo sconosciuto giovane del Nevada ha polverizzato il record raggiungendo e superando in circa un mese 3,5 milioni di retweet sfruttando la sua fame di chicken nugget. Hanno partecipato alla sfida condividendo il post moltissimi nomi noti, fra cui nel mondo tecnologico Apple, Google e Microsoft. Anche star dello spettacolo come Aaron Paul (Breaking Bad), ed altri, hanno dato il loro contributo.

Carter Wilkerson è apparso anche all'interno dello show di Ellen DeGeneres, in un momento surreale in cui la stessa conduttrice aiutava il suo sfidante a superare il record personale e assoluto. Con 3,5 milioni di retweet Wilkerson è ancora lontano dal traguardo dei 18 milioni chiesti da Wendy's, ma non importa perché l'obiettivo è stato assolutamente raggiunto. La catena di fast food gli ha infatti consegnato i suoi meritati nugget, offrendo un assegno da 100 mila dollari alla Dave Thomas Foundation for Adoption, che è poi forse la cosa più importante di tutta la storia.