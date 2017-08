Questo tweet di Barack Obama è quello con più Like della storia

In risposta agli episodi di violenza avvenuti nella cittadina di Charlottesville nella scorsa settimana l'ex presidente USA Barack Obama ha pubblicato una serie di tweet antirazzisti. Pubblicato lo scorso sabato, il primo post della serie è diventato in brevissimo tempo quello con più like nella piattaforma di microblogging Twitter, e contiene una citazione dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 agosto 2017

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion...", recita il testo del tweet di Obama, che viene accompagnato da una sua foto di spalle mentre sorride verso quattro bambini di etnie evidentemente diverse. Il testo può essere tradotto liberamente così: "Nessuno è nato odiando un'altra persona a causa del colore della sua pelle, o del suo passato, o della sua religione".

Dopo meno di una settimana il tweet ha guadagnato oltre 4 milioni di Mi piace sul servizio dell'uccellino azzurro, con oltre 1,5 milioni di Retweet e 60 mila commenti. In termini di "Like" ha superato il post di Ariana Grande in seguito all'attacco terroristico avvenuto durante un suo concerto in Inghilterra, con il risultato confermato da un portavoce di Twitter a Mashable. Al momento in cui scriviamo è invece quinto in termini di Retweet.

Obama non è mai stato particolarmente prolifico su Twitter dopo aver lasciato il ruolo di Presidente USA a Donald Trump, utilizzando la piattaforma soprattutto per commentare notizie di un certo peso, come ad esempio lo stesso attacco di Manchester. La sua risposta a più riprese sull'exploit dei suprematisti bianchi a Charlottesville è stata in netto contrasto con la politica adottata da Trump in un primo momento, in cui l'attuale presidente ha deciso di rimanere in silenzio per ore.