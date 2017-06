PornHub pubblica video che interagiscono con i sex toy, per il massimo coinvolgimento

Pornhub, sito tra i più famosi tra quelli che offrono contenuti per adulti, ha annunciato che è da ora possibile sfruttare alcuni giocattoli erotici connessi insieme ad alcuni video pensati per essere fruiti con visori per la realtà virtuale.

I possessori di Fleshlight Launch o Kiiroo Onyx potranno sincronizzarsi con quanto viene mostrato a schermo in alcuni video appositamente creati. Come riporta Engadget, PornHub ha dichiarato che estenderà la compatibilità a ulteriori dispositivi come OhMiBod, We-Vibe e Lovense e che offrirà una maggiore quantità di video che possono utilizzare hardware dedicato.

PornHub, che si è avvalsa della collaborazione di Ufeel per portare questa novità agli utenti, ha dichiarato che la categoria dedicata include centinaia di video al lancio e che saranno caricati almeno cinque nuovi video ogni giorno.

La realtà virtuale fa dunque un passo in avanti e, come altre volte è avvenuto nella storia della tecnologia, è proprio il mondo del porno a fare da avanguardia. Questa non è, d'altronde, una novità: come spesso accade, la fantasia è raggiunta dalla realtà e già Starfish di Peter Watts aveva rappresentato rapporti sessuali a distanza o addirittura con intelligenze artificiali apposite, fruiti tramite visori e appositi stimolatori.

Dall'Internet of Things si passa all'Internet of Bad Things, o più colloquialmente "Internet delle cosacce".