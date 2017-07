Poliziotto nasconde la droga ma si filma, e finisce su Twitter

Quante volte vi capita di vedere nelle varie serie TV poliziesche il classico cliché delle prove falsificate per incastrare il presunto colpevole? Sicuramente moltissime, ma se credete che tutto ciò sia limitato a quel mondo vi sbagliate.

Le "body cam" in America stanno sempre più diventando lo standard, in certe città ormai ogni poliziotto ne indossa una per la sua sicurezza e quella dei cittadini e spesso vengono usate per catturare scene dimostrative della "bravura" di questi agenti nel fermare un criminale o trovare sostanze illegali per poi postate tutto su twitter.

Footage shows officer placing drugs in trash; goes out to street, turns on camera, returns. Cams save 30 sec prior to activation, w/o sound pic.twitter.com/5ZW128lWFM — Justin Fenton (@justin_fenton) 19 luglio 2017

Certo forse non tutti i poliziotti evidentemente ne conoscono le funzionalità in tutti i particolari, soprattutto la capacità di queste videocamere di essere always-on, e quando viene avviata una registrazione loro salvano anche i 30 secondi precedenti.

Ed è stato proprio questo che ha permesso di cogliere con le mani nel sacco un agente di polizia, ripreso mentre nascondeva delle sostanze illegali nella spazzatura, per poi fingere di controllare in maniera casuale quell'area trovandole in tempo record al fine di incastrare un presunto criminale.

La ripresa non ha impiegato molto per finire su Twitter è stata analizzata in tribunale con la conseguente caduta delle accuse sul sospettato e l'inizio di alcune indagini sui poliziotti coinvolti. Il dipartimento di Polizia di Baltimora ha rifiutato di commentare sull'accaduto.