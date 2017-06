Siamo nell’epoca web, in cui possiamo fare qualsiasi cosa attraverso una connessione ad Internet. È quindi normale che il numero delle persone che acquistano online aumenti a vista d’occhio. Secondo gli ultimi dati Assintel, l’associazione nazionale delle imprese Ict di Confcommercio, nel 2017 lo shopping tramite web vale nel 20 miliardi di euro e vede una crescita per anno vicina al 20%. Per questo motivo oggi potrebbe essere un’idea aprire un buon sito di e-commerce: in questa infografica, proposta da FlameNetworks, sono spiegati in modo semplice tutti i vantaggi della vendita online.

Fonte: www.flamenetworks.com