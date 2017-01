Partecipa al sondaggio anonimo - I trend tecnologici del 2017

Uno degli strumenti a disposizione di chi lavora online e svolge un'attività editoriale è quello di poter interagire in modo rapido e diretto con il pubblico dei propri lettori. Quello che vi chiediamo quest'oggi è di fare questo, aiutandoci a indicare quali siano a vostro avviso i nuovi trend tecnologici che si affacceranno sul mercato nel corso del 2017.

A questo indirizzo è disponibile un sondaggio in 16 domande, su singola pagina, che vuole aiutarci nel definire al meglio quali siano i trend tecnologici che andranno per la maggiore nel 2017. Più di tutto ci interessa il vostro punto di vista, utile per avere una visione d'insieme sul pubblico degli utenti più appassionati di tecnologia.

Sondaggio - i trend tecnologici del 2017

Le risposte a queste domande saranno utili per una nostra analisi interna; quanto indicherete non è in alcun modo legato alla vostra persona, in quanto non chiediamo alcun dato identificativo come un indirizzo email ma unicamente di esprimere la vostra opinione votando il sondaggio. Tra alcune settimane, a sondaggio concluso, pubblicheremo un pezzo di analisi con il quale condivideremo i dati raccolti e andremo a delineare alcuni trend per l'anno in corso.

Grazie sin d'ora per il vostro contributo: ci auguriamo che questa iniziativa possa essere d'aiuto per meglio profilare i temi e i contenuti editoriali legati alla tecnologia che volete leggere nel corso del 2017 sulle pagine di Hardware Upgrade.