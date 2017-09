Pad per la ricarica wireless a 8,99 euro e molti altri prodotti in sconto con questi coupon

A partire dal 21 settembre fino al prossimo 25 settembre dodocool ha attivato cinque coupon per risparmiare considerevolmente su altrettanti prodotti. Fra questi segnaliamo un pad per la ricarica wireless compatibile con iPhone 8, iPhone X e i nuovi dispositivi Samsung Galaxy, auricolari Hi-Res Audio 24-bit, una lampada LED con base magnetica, un campanello wireless e un hub USB con sette porte ad alta velocità e 3 porte per la ricarica rapida (sia USB A che USB C). Grazie ai coupon potete risparmiare anche oltre il 50% del prezzo di listino dei seguenti prodotti.

Il Caricatore Wireless Qi di dodocool è compatibile anche con i nuovi iPhone, supportando la modalità di ricarica veloce con uscita da 10W. Supporta lo standard Qi e ha un design ricercato ed elegante: basta appoggiare lo smartphone sulla sua superficie per ricaricarlo. È compatibile con Samsung Galaxy S7, S8, S6 edge+, Galaxy Note 5 e Note 8, fra i tanti dispositivi supportati. Puoi comprarlo a 8,99 euro (da 22,99 euro) usando il coupon S6SJY6GJ.

Gli auricolari dodocool Hi-Res Sport In-Ear a 24-bit supportano lo standard audio ad alta risoluzione con campionamento a 24-bit e 96kHz. Utilizzano un cavo in rame OFC per ridurre la perdita di trasmissione del segnale e un connettore standard da 3,5 millimetri. Il driver interno è in titanio da 9 mm, con i pad offerti in dotazione che consentono un buon isolamento acustico durante le attività sportive. Puoi comprarli a 7,99 euro (da 20,99 euro) con il coupon XPK8TMMP.

In sconto c'è anche la Luce Notturna dodocool 5 LED alimentata con una batteria ricaricabile tramite porta USB. Dispone di una base magnetica che può naturalmente essere staccata e si accende automaticamente quando rileva un movimento nell'ambiente circostante (raggio di 4 metri). Grazie alle dimensioni compatte può essere anche trasportata a mano. Puoi acquistarla al prezzo di 6,99 euro (invece di 13,99 euro) sfruttando il coupon NDJFQ7VT.

Molto interessante per chi vuole una smart home è il Campanello wireless dodocool, con una portata di quasi 80 metri in aree aperte senza ricevitori aggiuntivi. Questo campanello offre 38 suonerie opzionali e 4 livelli di volume regolabile fino a 105 dB: nel kit è presente sia il ricevitore che il trasmettitore autoalimentato, il quale può essere attivato con una pressione di soli 350 grammi. Costa solo 13,99 euro (invece di 23,99 euro) con il coupon 2CN3VSP7.

L'ultimo prodotto in sconto è il dodocool Hub USB 3.0 a 7 porte: quattro porte servono per il semplice trasferimento di dati, mentre le restanti tre supportano lo standard di ricarica Quick Charge 3.0 sia via porta USB di Tipo A che USB di tipo C reversibile. Dispone di un alimentatore da 60W (4W e 15V) e può essere acceso attraverso pulsante dedicato lungo uno dei lati. Grazie al nostro coupon YN8LVJV8 può essere acquistato a 18,99 euro invece dei tradizionali 31,99 euro.