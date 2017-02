Opera rilascia "Reborn". Nuova interfaccia e integrazione con i Social per il browser web

Difficile sopravvivere nel mondo dei browser web in cui il monopolio è senza dubbio dettato da Google che con il Chrome ha fatto piazza pulita degli utenti che non riesco a fare a meno della sua velocità o dell'ampio parco estensioni. Mozilla con Firefox cerca di mantenere il più possibile basso il distacco mentre il nuovo Edge e Opera faticano a conquistare gli utenti ormai da anni. Proprio Opera Software non vuole demorde in questa difficile battaglia e dopo aver presentato il progetto Neon ha ora rilasciato Opera Reborn, un aggiornamento del proprio browser web pronto a far "rinascere" il concetto di navigazione su internet.

Il lavoro realizzato dagli ingegneri della software house è senza dubbio importante. Sì perché in Reborn gli utenti troveranno ancora una volta un forte cambiamento dell'interfaccia grafica del browser web pronta a permettere la massima interazione con il mondo di internet e soprattutto con i Social. Chi lo utilizzerà, infatti, potrà accedere rapidamente a Facebook Messenger direttamente dalla sidebar laterale in modo da avere sempre a portata di mano l'accesso alla chat del Social Network blu. Una novità interessante che verrà ampliata, a detta di Opera, con il collegamento ad altre piattaforme sociali nei prossimi update.

Quello che appare immediatamente all'utente è senza dubbio il cambiamento grafico di Opera Reborn. Un aspetto sempre più minimale con un rimando chiaramente alle linee moderne ormai di tendenza sulle vari piattaforme concorrenti. Semplificato anche lo stile delle schede che risulta ora leggero ed elegante con la possibilità di individuare più facilmente i contenuti presenti su di esse. Da non sottovalutare poi la possibilità per l'utente di scegliere se impostare l'intero browser web in una colorazione scura oltre a quella classica.

Ridisegnata anche la barra laterale che prendendo spunto dal nuovo Opera Neon rimane ora sempre presente in maniera decisamente poco invasiva ed integra oltretutto i tasti di scelta rapida, i segnalibri, la cronologia e, come detto, anche Messenger e tutti i social network in arrivo con i prossimi aggiornamenti. Da non dimenticare la sezione "Temi" che permetterà ad Opera Reborn di avere sempre un aspetto vicino alle preferenze dell'utente.

Opera vuole cercare di catturare l'attenzione degli utenti con un browser web che non è più votato alla sola velocità di renderizzazione delle pagine ma anche agli aspetti estetici sempre più ricercati dagli utenti ma anche a tutte quelle feature, estensioni o in questo caso interazioni con i social. In questo Opera Reborn sembra decisamente ben predisposta e se avete intenzione di provarla non dovete fare altro che scaricare la nuova versione direttamente sul sito ufficiale di Opera.