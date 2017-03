OneDrive, ridotto da 10TB a 1TB lo spazio di archiviazione per gli abbonati a Office 365

Era il 2015 quando Microsoft annunciò agli abbonati di Office 365 che non avrebbe più permesso di usufruire di uno spazio di archiviazione illimitato di OneDrive. Successivamente era stato deciso che gli utenti "free" avrebbero potuto utilizzare solo 5GB di spazio gratuito contro i 15GB precedenti. La storia infinita però è proseguita con un dietro front dell'azienda di Redmond che offriva 30GB di spazio ma solo a chi ne faceva richiesta e solo per un numero limitato di utenti. Ed ecco che oggi si continua a cambiare, almeno per quanto concerne gli abbonati a Office 365, che dovranno fare a meno di ben 9TB di spazio per i propri file.

Microsoft ha infatti iniziato a modificare lo spazio di archiviazione disponibile, riducendo notevolmente i 10 TB di spazio di archiviazione che aveva inizialmente dato ai propri utenti abbonati. Ed ecco che le segnalazioni sull'operazione "taglio" giungono in rete da diversi utenti i quali si ritrovano ora con 1TB di spazio disponibile. Tutto chiaramente preannunciato da Microsoft con una mail agli abbonati ma di fatto il cambiamento è decisamente importante e tutti coloro che hanno occupato più di 1 TB di spazio occupato avevano tempo fino al 1 Marzo per spostarli. Niente di definitivo comunque visto che l'azienda di Redmond ha deciso di prorogare ancora per altri 3 mesi il tempo a disposizione per eliminare i dati in eccesso agli abbonati.

In questo caso l'utente abbonato ad Office 365 visualizzerà un messaggio di "over quota mode" nel quale sarà invitato a rimuovere i dati in eccesso per non perderli definitivamente. Oltretutto non sarà possibile aggiungere nuovi file o documenti se non si sarà liberato lo spazio in eccesso e l'account verrà momentaneamente bloccato per sei mesi se non sarà fatta pulizia.

Ricordiamo come Microsoft OneDrive, precedentemente conosciuto come Microsoft SkyDrive e prima ancora come Windows Live SkyDrive e Windows Live Folders, è un servizio di cloud storage e backup offerto da Microsoft, accessibile tramite browser e app desktop e smartphone. La sua utilità è disarmante quanto la sua facilità di utilizzo visto che per accedervi è necessario possedere un account Microsoft.