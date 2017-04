Nuova versione di Google Earth in arrivo il 18 aprile

Prima di Google Maps e di Street View, Google Earth era il modo più efficace per "viaggiare" senza scomodarsi troppo rimanendo seduti di fronte al proprio PC. L'applicazione, non più estremamente diffusa, consente di visualizzare varie parti del mondo con una rappresentazione grafica anche in tre dimensioni delle città più importanti. Google Earth verrà rivoluzionato il prossimo 18 aprile, con la compagnia che ha invitato i giornalisti americani ad un evento di presentazione ufficiale.

La tecnologia veniva proposta per la prima volta al pubblico nel 2001 con il nome di EarthViewer 3D, ma non per merito di Google. A sviluppare la prima versione è stata una compagnia chiamata Keyhold che nel 2004 veniva acquisita da Google. Solo l'anno successivo l'applicazione veniva rinominata in Google Earth, crescendo molto negli anni con l'aggiunta di diverse funzionalità aggiuntive, fra cui anche la possibilità di monitorare in tempo reale terremoti o voli aerei.

Lo scorso novembre Google Earth introduceva la nuova app per la realtà virtuale. Compatibile con HTC Vive, Google Earth VR è disponibile gratuitamente su Steam e dà la possibilità di camminare fra le strade di una città rimanendo comodamente nel proprio salotto. Gli utenti possono poi volare all'interno di alcuni ambienti famosi o ammirare i panorami di alcune delle posizioni sopraelevate più significative fra quelle disponibili nei quattro angoli del globo.

Su mobile Google Earth è stato reso disponibile prima su iPhone, con l'annuncio su Android avvenuto solo nel 2010 e per mezzo di Eric Schmidt durante il Mobile World Congress di quell'anno. L'applicazione è stata dimostrata su un Nexus One ed è stata poi rilasciata per tutti gli smartphone con Android 2.1 o successivi. Al momento non abbiamo alcuna notizia sulle possibili novità previste per l'evento del 18 aprile, né possiamo affidarci ad eventuali indiscrezioni.

Per meritarsi un evento dedicato Google Earth deve avere parecchie novità in serbo per i suoi utenti, ma non possiamo fare altro che aspettare martedì prossimo per conoscerle tutte.