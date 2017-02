NOW TV: arriva ufficialmente l'Alta Definizione anche per la TV online di Sky

Sky presenta ufficialmente NOW TV in HD. Sì perché l'ormai famoso servizio di streaming introdotto durante lo scorso anno e che ha preso il posto di Sky Online, finalmente potrà essere visto da tutti gli abbonati con ticket attivo anche in Alta Definizione. Un'implementazione tecnica assolutamente inevitabile nel mondo dei 4K e dell'Ultra HD di oggi e che Sky ha, seppure in ritardo rispetto agli altri suoi competitor come Netflix o Infinity, finalmente aggiunto.

Il nuovo NOW TV in HD offrirà dunque nuovi contenuti completamente a 1080p. chiaramente nelle zone dove la banda lo permetterà mentre per i canali ci si dovrà accontentare della risoluzione massima di 720p. Ma non è tutto rose e fiori visto che dall'offerta non vengono minimamente introdotti i contenuti sportivi e dunque il calcio o qualsiasi altra competizione non potranno ancora essere visionate ad alta definizione. Il motivo non è chiaro ma potrebbe da una parte essere dovuto alla necessità di mantenere attiva ancora la parabola con tutto quello che è connesso ad esso in termini di abbonamenti ma anche e soprattutto perché il sistema "online" potrebbe verosimilmente crollare con un accesso decisamente elevato quale risultata essere quello che avviene durante le competizioni sportive.

Come detto in apertura la fruizione dei contenuti in HD sarà esclusiva di coloro che posseggono il nuovo set top box di NOW TV o anche il primo modello introdotto con SkyOnline. In mobilità purtroppo l'alta definizione non sarà fruibile e tutti gli smartphone, tablet o PC e Mac non supporteranno la novità dello streaming in HD. L'esclusione però non prevede le console di gioco e le Smart TV, anche se per queste ultime Sky dichiara una lista di quelle attualmente compatibili.

Parlando di prezzi possiamo vedere direttamente dal sito ufficiale di NOW TV come la novità dell'Alta Definizione potrà essere utilizzata in maniera gratuita da tutti coloro che hanno attivo almeno un ticket fino al 28 febbraio. Nel momento in cui bloccheranno l'abbonamento dovranno pagare un plus di 2.99€ al mese per l'opzione HD al primo rinnovo se vorranno chiaramente usufruire della visione in HD.

Non solo perché sarà possibile usufruire di un pacchetto promo da attivare fino al 28 Febbraio in cui si potrà spendere 9.99€ al mese per due ticket a scelta tra Cinema, Intrattenimento e Serie TV e 14.99€ al mese per 3 ticket chiaramente comprensivi di HD. Al termine chiaramente della promo i prezzi torneranno ad essere quelli di listino.