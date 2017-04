Netgear EX3700-100PES Ripetitore Wireless AC750 Mbps, poco più di 30 Euro su Amazon

Oggi Amazon propone un range extender per la Wi-Fi di ottima qualità a un prezzo di poco superiore ai 30 Euro. Netgear EX3700-100PES è un ripetitore wireless di provata qualità e apprezzato da chi già lo possiede, in grado di offrire connettività Dual Band Wi-Fi b/g/n 2.4 GHz e a/n/ac 5 GHz fino a 750 Mbps con Wi-Fi Protected Access e WEP, nonché la FastLane adatta allo streaming e al gaming online. Si connette a una normale presa elettrica a muro e dispone di due comode antenne esterne orientabili, in modo da ottenere la migliore velocità e copertura in base agli ambienti in cui verrà installato. Presente anche una presa ethernet. L'offerta è a tempo e valida solo oggi, motivo per cui meglio affrettarsi qualora siate interessati!