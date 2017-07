Netflix supera i 100 milioni di abbonati e presenta una trimestrale da incorniciare

Supera i 100 milioni di abbonati demolendo ogni previsione e segna un fatturato in crescita del 32,3% rispetto al secondo trimestre del 2016: stiamo parlando di Netflix, che nel corso della serata di ieri ha presentato i risultati di un robustissimo secondo quarto fiscale 2017.

Nel periodo in esame la società è riuscita a guadagnare bem 5,2 milioni di nuovi abbonati. 1,07 milioni sono i nuovi abbonati negli USA e 4,1 milioni sono quelli catturati nel resto del mondo. Lo scorso trimestre Netflix aveva previsto 600 mila nuovi utenti per il mercato USA (631 mila le stime degli analisti) e 2,6 milioni per quanto riguarda il mercato internazionale.

Netflix arriva così ad una base globale di quasi 104 milioni di abbonati, dove il pubblico internazionale pesa, seppur di poco, più di quello del mercato USA: 52 milioni contro 51,9 milioni. Numeri che rappresentano traguardi storici per l'azienda e che hanno permesso nel periodo in esame di registrare un fatturato di 2,79 miliardi di dollari per un utile netto per azione di 15 centesimi.

Il momento positivo per la società, non solo per quanto riguarda giro d'affari e volume di pubblico, è confermato anche dalle 91 nomination agli Emmy per 27 produzioni originali Netflix ricevute la scorsa settimana dalla Television Academy.

Guardando al terzo trimestre la società prevede di poter aggiungere 750 mila nuovi abbonati sul mercato USA e 3,65 milioni di abbonati internazionali, oltre ad un fatturato di 2,97 miliardi di dollari.