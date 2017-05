Netflix non paga il riscatto: online la 5a stagione pirata di Orange is The New Black

Durante il week-end il gruppo hacker "TheDarkOverlord" (TDO) ha rilasciato il primo episodio della Stagione 5 della serie Orange Is the New Black, chiedendo un "modesto riscatto" (secondo NBC News) a Netflix in modo da evitare che venissero rilasciate anche le puntate successive. Il gruppo ha in seguito dichiarato che "Netflix ha continuato a non rispondere", costringendoli ad agire adeguatamente.

"Non è divertente lasciare la gente sulle spine, così abbiamo deciso di rilasciare anche gli episodi dal 2 al 10 della stagione 5 di Orange Is the New Black dopo parecchie lunghe discussioni in ufficio in presenza di alcool". Netflix non ha ancora rilasciato dichiarazioni esaustive sull'avvenimento, a parte un piccolo comunicato in cui parla di violazione della propria sicurezza e del coinvolgimento delle autorità di legge per far luce su quanto successo negli scorsi giorni.

TorrentFreak, sempre molto attento su argomenti legati alla pirateria, scrive che il gruppo ha ottenuto l'accesso ai Larson Studios di Hollywood verso la fine dell'anno scorso, cioè i locali in cui vengono registrati i dialoghi della serie televisiva. Secondo quanto riporta il sito, gli Studios hanno accettato di pagare il riscatto di 50 Bitcoin (circa 65 mila euro) senza però portare a termine il pagamento nei tempi stabiliti. TDO non è inoltre un gruppo recente che cerca semplicemente di ottenere un po' di visibilità, dato che negli ultimi anni aveva già fatto parlare di sé.

Si tratta infatti del team che ha hackerato sistemi medici contenenti i dati di atleti professionisti, ha rilasciato i dati di Gorilla Glue e ha pubblicato contratti e un video di un incidente mortale appartenenti alla compagnia di costruzione Pre-Con Products. TDO ha infine dichiarato che National Geographic, Fox e IFC sono anch'esse "sul menu della festa" e potrebbero ricevere presto delle richieste di riscatto per non subire la stessa situazione che sta vivendo Netflix in questi giorni.

Il resto della stagione 5 di Orange Is the New Black è apparentemente in salvo, dal momento che al momento dell'hacking sui server di Netflix non erano presenti le puntate successive alla decima (a dirlo è stato lo stesso team che ha eseguito l'attacco). La stagione sarà pubblicata ufficialmente nella sua interezza il prossimo 9 giugno.