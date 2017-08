Nasce Bitcoin Cash: la nuova criptovaluta dall'hard fork di Bitcon

Bitcoin e Bitcoin Cash: è questo l'esito del cosiddetto hard fork al quale è andata incontro la criptovaluta più famosa del mondo come risultato di un dibattito particolarmente acceso avvenuto nei mesi passati per stabilire quale debba essere il suo futuro, in particolare dinnanzi a raggiunti problemi di scalabilità.

Si tratta, vedendolo da un altro punto di vista, dello scotto da pagare per il successo di Bitcoin: un anno fa il valore della criptovaluta aveva superato i 500 dollari per crescere incessantemente fino ai quasi 3000 dollari dello scorso giugno. Una cavalcata che ha attirato l'interesse di investitori e trader, con il risultato di veder esplodere il volume delle transazioni. Proprio questo aspetto ha messo in ginocchio la tecnologia blockchain che, per come è stata pensata in Bitcoin, poteva gestire fino ad un massimo di 7 transazioni al secondo per via delle dimensioni limite di ciascun blocco della catena fissato in 1MB. A titolo di riferimento è sufficiente pensare ai circuiti di carte di credito, capaci di gestire transazioni al secondo nell'ordine delle migliaia. Il futuro di Bitcoin non può non passare da una maggior capacità di gestire transazioni.

Ma è proprio su questo punto che si è sviluppata una spaccatura nella community, che per oltre due anni ha dibattuto su quale fosse la strada migliore da seguire. Due sono gli approcci: incrementare il limite di dimensione di ciascun blocco o spostare le transazioni più piccole al di fuori della blockchain principale. La scorsa settimana è stato introdotto un aggiornamento chiamato SegWit2x che, come compromesso, ha incluso una parte di entrambi gli approcci iniziando a spostare qualche transazione al di fuori della catena principale e promettendo di portare a 2MB la dimensione massima dei blocchi entro novembre.

Una soluzione che tuttavia non è piaciuta ad una larga parte della community che ha deciso di dare supporto a Bitcoin Cash, approcco che prevede di incrementare il limite dei blocchi a 8MB. Il primo blocco è stato creato alle ore 21:14 (ora italiana) dell'1 Agosto 2017 dando vita ad una ramificazione indipendente e parallela a Bitcoin che ha creato il nuovo Bitcoin Cash, simbolo BCH, il cui valore è passato dai circa 290$ registrati poco prima della creazione del blocco ai circa 460$ al momento in cui scriviamo. Alcuni servizi di cambio già riconoscono e supportano la nuova criptovaluta, mentre altri hanno preferito rimandare la decisione fino a quando non verrà dipanata un po' di quell'incertezza che ammanta la situazione attuale.

La community si è attesa un crollo del valore di Bitcoin dopo lo scisma, ma fino ad ora l'hard fork sembra per ora non aver portato a debacle significative. Ovviamente è ancora presto per poter capire le vere ripercussioni su Bitcoin e se Bitcoin Cash riuscirà ad affermarsi, dal momento che il futuro di una criptovaluta completamente nuova dipende dagli investitori e utilizzatori che la supportano. Per ora può essere considerata al pari di altre alternative come Ripple, Litecoin ed Ethereum.