Mozilla getta definitivamente la spugna con Firefox OS, licenziati 50 dipendenti

Mozilla ha licenziato un team di circa 50 persone al lavoro su Firefox OS, piattaforma che dopo il fallimento su smartphone era destinata a raggiungere i "dispositivi interconnessi" meglio definiti come IoT. A riportare la notizia è stato CNet, con Mozilla che sembra pertanto interessata ad abbandonare del tutto il nuovo e nascente segmento di mercato. In un comunicato infatti si legge:

"Abbiamo cambiato il nostro approccio interno per il segmento Internet delle Cose facendo un passo indietro per quanto riguarda il lancio e la diffusione di prodotti commerciali e concentrandoci solamente sulla ricerca e lo sviluppo avanzato, sciogliendo la nostra iniziativa sui dispositivi connessi e incorporando le nostre esplorazioni in quel mercato nella nostra rinnovata e maggiore attenzione sulle tecnologie emergenti".

Firefox OS nasceva come la piattaforma per smartphone di Mozilla con l'obiettivo di creare una piattaforma gratuita e open-source che sfruttava le tecnologie del web per la riproduzione di app e contenuti. Mozilla voleva principalmente ingolosire i mercati emergenti con soluzioni estremamente economiche, fascia di mercato occupata però con maggiore solerzia ed efficacia da Google con Android. Mozilla ha così riposizionato il suo SO proponendolo per la IoT.

Anche in questo caso la compagnia ha faticato a portare risultati concreti, visto che i tentativi di immettere sul mercato dispositivi con la piattaforma proprietaria non sono andati come sperato. Panasonic ha ad esempio consegnato alcuni modelli di TV con Firefox OS, ma l'interesse sulla piattaforma è stato generalmente molto timido da parte dei produttori di terze parti, che hanno continuato a preferire soluzioni proprietarie o di realtà più consolidate nel settore.