Mozilla annuncia Firefox Quantum, un Firefox tutto nuovo e più veloce di Chrome

Firefox Quantum è il nome scelto da Mozilla per indicare la versione 57 del browser, il cui lancio è previsto per il mese di novembre. Il nuovo nome serve a indicare un passaggio cruciale nell'evoluzione di Firefox, che si rinnoverà completamente con la versione 57 e adotterà novità che gli permetteranno di ottenere prestazioni molto più elevate di ora.

Alla base di Firefox Quantum troviamo un motore di rendering scritto in Rust, creato appositamente per funzionare su più core e con più di un thread. Il vantaggio principale di questa riscrittura sta nella velocità: il nuovo motore è molto più veloce del precedente, stando ai test condotti da Mozilla e pubblicati in un articolo sul suo blog.

Firefox Quantum sembra essere più veloce del doppio rispetto a Firefox 52, l'attuale versione a lungo supporto, utilizzando il benchmark Speedometer 2.0. La fondazione ha pubblicato un video in cui mostra Firefox Quantum a confronto con Chrome, con il browser di Google che ne esce sconfitto.

Mozilla afferma che Firefox Quantum riesce a essere più veloce di Chrome pur consumando il 30% di memoria in meno.

Firefox Quantum riceverà anche un aggiornamento dell'interfaccia, chiamata Photon e pensata per essere utilizzata sia sui dispositivi dotati di mouse e tastiera che di schermi reattivi al tocco. A differenza delle versioni precedenti, l'interfaccia dovrebbe adattarsi dinamicamente allo schermo su cui viene utilizzata e al tipo di input.

È già disponibile una beta di Firefox Quantum che è possibile scaricare dal sito di Mozilla.