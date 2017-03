Mozilla acquisisce Pocket: l'app per tenere sotto controllo tutti i contenuti offline

Mozilla ha ufficialmente acquisito Read It Later, l'azienda sviluppatrice della famosa app Pocket. Sì, proprio l'applicazione che permette di salvare qualsiasi tipo di articolo, immagine o video trovato online permettendo poi la lettura dello stesso in un secondo momento e soprattutto anche offline. Un'acquisizione decisamente importante per l'azienda americana nota per i browser web, per il fatto che Pocket nel suo piccolo ha raggiunto numeri da primato con oltre 10 milioni di utenti al mese che utilizzano attivamente l'intera multi piattaforma.

I termini dell'acquisizione non sono stati resi noti ma quello che si sa è il fatto che Mozilla integrerà completamente nel proprio attivo l'intera tecnologia di Pocket divenendo una cosa unica con il suo Context Graph, già in pieno sviluppo. Tutto questo permetterà comunque di mantenere attivo l'intero organico attuale di Pocket che continuerà a lavorare in modo del tutto indipendente e sviluppando tutte le novità che già da tempo sono state decise per il futuro dell'applicazione.

Pocket si unirà al portafoglio di prodotti di Mozilla come nuova linea di prodotti, assieme al browser web Firefox, con un focus sulla promozione della scoperta e l’accessibilità dei contenuti web di alta qualità. Il team di Pocket e la sua tecnologia sapranno anche accelerare l’iniziativa Context Graph di Mozilla. Questo è quanto è stato scritto sul blog ufficiale di Mozilla proprio sull'acquisizione di Pocket.

In simultanea anche il CEO di Pocket, Nate Weiner, ha voluto ribadire sul proprio blog alcune informazioni in merito al futuro della propria app. "Resteremo nei nostri uffici, e il nostro nome resterà sulla parete. La nostra squadra non cambia, la nostra tabella di marcia attuale è stata rafforzata ed è più chiara che mai. Abbiamo un paio di aggiornamenti importanti in arrivo e siamo davvero entusiasti di mostrarveli nei prossimi mesi."

L'unione di due grandi potenzialità attuali sul panorama delle notizie e di tutto quello che ruota intorno ad esse sulla gestione. Da una parte la popolarità di un browser web amato da molti utenti e solo secondo a Chrome di Google, dall'altra un'applicazione multi piattaforma che permette con un semplice tap o click di avere qualsiasi contenuto multimediale in un contenitore pronto per essere visionato quando si vuole e soprattutto anche offline. Il futuro sembra decisamente interessante per entrambe le aziende ma più che mai per quei 10 milioni di utenti che potranno godere del frutto di questa unione.