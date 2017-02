McDonald's "rivoluziona" la cannuccia e prende in giro Apple

I keynote di Apple si sono fatti conoscere in tutto il mondo non solo per la presentazione dei nuovi prodotti dell'azienda ma anche per quei video cinematografici che Jony Ive e i suoi ingegneri realizzano proprio per promuovere e far capire al pubblico come hanno realizzato i vari iPhone, Mac o iPad. Riprese ravvicinate, esaltazione dei colori e musica emozionante sono solo alcuni dei fattori che permettono di esaltare al massimo un prodotto in fase di promozione. Proprio da questo McDonald's ha deciso di partire per presentare la sua nuova rivoluzionaria ed anche magica "cannuccia".

Avete capito bene perché il colosso dei fast food ha realizzato un video in pieno stile Apple per raccontare le nuove caratteristiche della STRAW ossia il futuro delle cannucce. Sì perché un team di designer e ingegneri provenienti addirittura dal Project Ara di Google hanno lavorato per mesi riuscendo a creare una cannuccia che effettivamente di cannuccia possiede solo il nome.

THE STRAW essenzialmente non è altro che l'acronimo di Suction Tube for Reverse Axial Withdrawal che in italiano può essere tradotto come "il tubo di aspirazione con inversione assiale di prelievo" che racchiude con parole ingegneristiche quello che effettivamente fa anche una normale cannuccia. Certamente il lavoro del team ha portato ad un design completamente diverso rispetto alle normali cannucce che usiamo tutti i giorni visto che la STRAW di McDonald's possiede un aspetto ad uncino con ben quattro fori per raccogliere il contenuto del Milkshake o altro.

L'idea di porre non due ma ben quattro fori sulla cannuccia è derivata dal permettere una completa degustazione del famoso Shamrock Shake, una bevanda multistrato venduta proprio nei McDonald's americani. La nuova "STRAW" permetterà ai clienti di assaporare come non mai la bevanda e di mischiare a perfezione tutti i vari ingredienti presenti. Le nuove STRAW verranno distribuite in più di 80 città in edizione limitata nelle prossime settimane e chissà che i clienti non decidano di fare la fila come negli Apple Store per "accaparrarsene" una proprio come accade con gli iPhone.