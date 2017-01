Magliette e felpe da nerd su Amazon a prezzi stracciati (Star Wars, Linux, Commodore)

Iniziamo con Star Wars. Da pochi giorni è stato rivelato il nome del prossimo episodio della saga e l'hype inizia a crescere. Per placare la voglia di vederlo è possibile darsi all'acquisto compulsivo di magliette, felpe o accessori della saga.

Se siete dei fan del mondo del Commodore 64, invece, probabilmente amerete alla follia una di queste magliette, offerte su Amazon a prezzi decisamente concorrenziali.

E se invece si ama di più Apple? Ecco alcune scelte per trasmettere la propria passione a chi sta intorno a noi. La maglietta con il logo Apple vintage e rovinato, ma anche qualcosa di più simpatico.

Passiamo al mondo dei videogiochi con alcune magliette dedicate ai grandi cult del passato come Pac Man e Space Invaders. Alcune di queste sono veramente molto geek!

E chiudiamo con il cinema con Lo chiamavano Trinità, Ritorno al Futuro e Superman.

Se volete contribuire alla "platform war" Android vs Apple, invece, gradirete andare in giro con qualcuna delle seguenti magliette, veramente molto spassose.

E non poteva mancare la maglietta commemorativa di Steve Jobs.

Ma il vero geek letteralmente non può non comprare la maglietta che stiamo per proporvi. Eccola in tutto il suo fascino con la schermata di caricamento dell'indimenticabile Commodore 64.

Infine, si trovano delle magliette molto carine dedicate anche al passato dei videogiochi. Di seguito due di queste, rispettivamente con Space Invaders e Street Fighter.