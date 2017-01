LinkedIn si rifà il look: ridisegnato e con nuove funzionalità il sito desktop del social network

Da tempo si attendeva una novità importante a livello grafico, e non solo, per il sempre più famoso ed utilizzato social network per i professionisti del lavoro, LinkedIn. L'azienda e gli sviluppatori hanno quindi deciso di tagliare con il passato e di proporre al proprio bacino di utenza un nuovo sito internet desktop pronto ad offrire una nuova esperienza più moderna, intuitiva ma anche e soprattutto veloce ed adatta a coloro che la utilizzano.

E' un cambiamento importante per una piattaforma molto professionale e che ben si distanzia da quello che potrebbe essere Facebook. Per questo gli sviluppatori sono sempre stati restii a realizzare importanti cambiamenti sia alla struttura che alla grafica del proprio portale. Ma i tempi cambiano e anche LinkedIn doveva essere modificato permettendo una migliore esperienza d'uso agli utenti. Per questo nella nuova versione, presentata direttamente sul blog ufficiale, tutti gli iscritti troveranno novità non solo estetiche ma anche funzionali come una nuova chat di interazione che gli stessi potranno utilizzare per contattare qualsiasi utente presente nella propria cerchia.

Il layout cambia a livello di design ma rimarranno chiaramente le varie sezioni come "Home", Messaggi", il proprio profilo personale ma anche "La mia rete" e "Ricerca". A livello della timeline sarà possibile osservare tutte le novità pubblicate dalle persone che seguiamo come anche quelle sponsorizzate e dunque proposte direttamente da LinkedIn. Proprio per queste sarà più facile nasconderle, rendendole meno invasive, proprio come avviene già nel re dei Social Network, ossia Facebook.

Come detto la novità più importante sarà la nuova chat. Presente nel fondo di ogni pagina, permetterà di dialogare con chiunque e soprattutto darà la possibilità di inviare messaggi ovunque ci si trovi ma anche favorire opportunità di lavoro avendo un diretto contatto con tutti gli iscritti nel social network.

LinkedIn dunque si lancia nel rinnovamento e nella visione più "social" della propria piattaforma. L'azienda, acquistata da Microsoft nel giugno del 2016, sembra già subire i primi grandi cambiamenti e dopo la grande novità del Job Search, l'applicazione dedicata alla ricerca delle opportunità di lavoro e separata dal portale principale, ecco che giungono nuove funzionalità come la chat in tempo reale ed un nuovo stile decisamente più moderno e al passo con i tempi.