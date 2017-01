Lego lancia Lego Life, un social network per i bambini fino a 13 anni

In un mondo in cui ormai i social network sono, nel bene e nel male, parte integrante e fondamentale della comunicazione, il rischio che si possa andare incontro a diversi problemi in caso di utilizzo da parte di minori è certamente molto elevato e da non sottovalutare. Proprio per questo motivo Lego Group ha lanciato proprio in queste ore Lego Life; un social network nato "per far sentire grandi" i bambini fino ai 13 anni di età.

Lego Life funziona in maniera del tutto simile a Instagram e permette ai ragazzini di condividere le foto delle proprie creazioni di Lego con gli altri utenti, commentare le creazioni degli altri e lasciare un like su quelle più belle. Non manca addirittura una tastiera con una serie di emoji personalizzate, ovviamente in pieno stile Lego.

I genitori possono stare tranquilli poichè come si evince dalle condizioni di utilizzo, tutti i contenuti che si trovano nel servizio saranno trattati in maniera sicura e a tutela della privacy. Ai bambini che utilizzano il servizio non verrà chiesto di condividere alcuna foto o informazione personale. Particolare attenzione anche per quanto riguarda la tracciabilità del servizio, non verrà infatti richiesto l'accesso alla posizione e quindi non sarà possibile in nessun modo tracciare il luogo dal quale vengono postate le foto.

Tutti coloro che si iscrivono verranno obbligati ad utilizzare un generatore di nomi random che assegnerà ad ogni bambino un username composto da tre parole che non permetterà di identificare il possessore dell'account. Non manca poi la possibilità di personalizzare il proprio avatar, costituito, manco a dirlo, da un omino di Lego.

All'interno del social network si troveranno aree dedicata a determinate serie speciali di Lego. Non mancherà quindi un'area Star Wars, ad esempio, come ci sarà una zona dedicata alle costruizioni Master Builders, Lego Batmane e Ninjango. Presenti anche contenuti sponsorizzati dalla stessa Lego che mostrerà in anteprima nuovi set e permetterà così agli utenti di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del catalogo.

Lego Life è attualmente disponibile per il download sia su piattaforma Android che iOs in UK, US, Canada, Francia, Germania, Danimarca, Austria e Svizzera, ma sarà verosimilmente rilasciato in altri paesi molto presto.