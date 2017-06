Le GIF compiono 30 anni, e Facebook le celebra così

Le GIF invadono Facebook in occasione del trentesimo anniversario dalla nascita del formato di immagini. Il social network ha esteso la funzionalità a tutti gli utenti, dopo averla testata per un lungo periodo: le GIF possono adesso essere inviate nei commenti premendo il piccolo tasto apposito, aggiungendo quindi alla parte testuale un'immagine animata. Come parte dei festeggiamenti Facebook ha inoltre chiesto a tutti gli utenti di rispondere ad una delle questioni più dibattute sul formato di immagini: come pronunciate GIF?

GIF è l'acronimo di Graphics Interchange Format e identifica un formato di immagini la cui popolarità è aumentata moltissimo negli ultimi periodi. Permette di inviare immagini brevi ed estremamente immediate, senza suono, ma nel corso del tempo ha saputo rispondere benissimo alle necessità di condivisione spicciola del web moderno, ed è spesso utilizzato come reazione a commenti di altri utenti. Perfetto per i social, insomma. Su Facebook la compatibilità al formato esiste già da parecchio tempo, ma adesso la pubblicazione delle GIF è più diretta.

Se prima infatti era necessario copiare l'URL di una GIF presente su un sito web esterno, adesso compare un piccolo tasto GIF sulla parte destra della casella di testo in cui stiamo scrivendo il commento. Da qui si accede ad una sezione apposta per le immagini animate, in cui l'utente può selezionare la preferita e inviarla con pochi click (sul computer) o con pochi tap (sullo smartphone): "Oggi introduciamo la possibilità di aggiungere le GIF nei commenti per gli utenti su Facebook di tutto il mondo", ha specificato la compagnia nel comunicato ufficiale.

"Basta premere il tasto GIF quando vai a scrivere un commento, scrivi quello che vuoi dire e aggiungi la GIF che rafforza il significato della frase", ha poi continuato sottolineando la semplicità d'uso della nuova funzionalità. Le GIF sono state aggiunte su Facebook Messenger, il client dedicato alla chat del social network, dal 2015 e vengono inviate 25 mila volte al minuto secondo quanto riportato ufficialmente dalla società. Lo scorso anno sono state inviate 13 miliardi di volte su Messenger, una cifra che si è triplicata su base annua.

Ma alla fine è giusto pronunciarlo come l'abbiamo sempre fatto, cioè GIF all'italiana? Potete tirare un sospiro di sollievo, perché si pronuncia così come lo leggiamo noi abitanti dello Stivale. Il discorso è più complicato per i madrelingua americani, che sono portati a pronunciarlo "ghif". Ma in questo caso si sbagliano perché GIF si pronuncia solo ed esclusivamente con la G dolce.