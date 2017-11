Le 7 offerte Amazon da non perdere oggi, 9 novembre

Sono al solito parecchie le offerte odierne di Amazon, alcune più interessanti e convenienti, altre che comunque consentono di risparmiare qualche euro sull'acquisto del vostro prossimo gadget elettronico. Fra le più interessanti e abbordabili segnaliamo il supporto per auto universale di Mpow utilizzabile per dispositivi con schermo da 3 a 6,5 pollici, che può essere regolato con diverse angolazioni. Utilizza materiali di qualità e un design a doppia curva, con la base che si adatta a qualsiasi tipo di superficie mantenendo ben salda la sua posizione.

Fra le offerte troviamo anche un interessante mini proiettore, Deeplee DP310 con porte USB, SD, AV e HDMI. Si può collegare con pendrive USB, hard-disk esterni, computer portatili o console da gioco e, ancora più importante, è facilmente trasportabile ovunque grazie alle sue dimensioni. La Wacom CS-600C1K è invece una penna capacitiva per iPad con punta extra-fine da 1,9 millimetri. Consente di disegnare, realizzare schizzi e molto altro con le ultime generazione di iPad (dal 3 in poi) e anche con iPad mini di prima e seconda generazione.

Fra le offerte non manca la tastiera meccanica Corsair Strafe con tasti Cherry MX Brown e retroilluminazione rossa, pensata per i videogiocatori e offerta ad un prezzo inferiore a 100 euro. Molto interessante a nostro avviso anche il Lenovo Yoga 900S proposto oggi su Amazon al prezzo di 999 euro, un computer portatile estremamente sottile con display da 12,5 pollici e SSD da 256 GB. Utilizza la CPU Intel Core m5-6Y54, supportata dalla GPU integrata e 8 GB di RAM. È l'ideale per chi ha bisogno di un computer "produttivo" e lavora spesso fuori dall'ufficio.

Segnaliamo anche la presa multipla Brennenstuhl con cavo da 1,4 metri e tasto d'accensione. È una ciabatta classica con sei prese disposte lungo la sua superficie superiore, proposta in questo caso ad un prezzo molto competitivo. Infine ci sono anche dei piccoli adattatori da micro USB a USB Type-C, utilissimi in questi periodi di transizione fra lo standard vecchio e il nuovo.