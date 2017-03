Le 3 cose del web che devono assolutamente cambiare, secondo il suo creatore

Tim Berners-Lee è considerato l'inventore del world wide web e negli scorsi giorni ha scritto una lettera aperta in cui delinea i maggiori rischi che il web sta affrontando in questi anni. Sono tre le cose che dovrebbero cambiare per rendere il web un luogo più sicuro e affidabile: nella lettera si parla di fake news, le cosiddette bufale, di pubblicità non etica con finalità politiche, e di gestione dei dati personali. Sono queste tre le cose che dovrebbero essere riviste a beneficio delle centinaia di milioni di utenti che utilizzano il web quotidianamente.

Il 12 marzo 1989 Berners-Lee proponeva al CERN una tecnologia che sarebbe diventata di lì a breve il world wide web. Per celebrare il ventottesimo anniversario di quella fatidica data l'informatico, adesso direttore della World Wide Web Foundation, ha scritto una lettera aperta in cui discute proprio delle problematiche che sta affrontando la rete nei nostri giorni e che devono essere risolte: nel lungo testo, che trovate a questo indirizzo, Berners-Lee si manifesta "sempre più preoccupato" e sottolinea che "bisogna affrontare questi problemi in modo che il web possa offrire il suo pieno potenziale come strumento a beneficio di tutta l'umanità".

Sono tre, come abbiamo scritto poco sopra, gli argomenti principali della lettera:

Fake news, o bufale: un grande numero di persone sono sempre più preoccupate della diffusione di disinformazione online, delle notizie false cinicamente spacciate come vere all'unico scopo di lucro, o delle notizie che rispondono ad esigenze di campagne politiche ben precise. Secondo Berners-Lee i social network "ci mostrano contenuti che pensiamo ci possano interessare, che significa che le fake news più sorprendenti, sconvolgenti o sviluppate per solleticare i nostri pregiudizi, possono diffondersi a macchia d'olio". L'informatico continua poi scrivendo che "attraverso l'uso della scienza dei dati e di armate di bot, chi ha cattive intenzioni può ingannare il sistema per diffondere disinformazione anche per finalità finanziarie e politiche".

Perdita di dati personali: le persone offrono con sempre più superficialità i loro dati personali quando si registrano sui siti e servizi web, e questo preoccupa molto Tim Berners-Lee: "Visto che i nostri dati vengono contenuti in silo di proprietà, fuori dalla nostra vista, noi perdiamo i vantaggi che potremmo avere se ne avessimo il controllo diretto, e la facoltà di scegliere quando e con chi condividerli. In aggiunta, spesso non abbiamo modo di scegliere quali dati vogliamo condividere o meno con una determinata compagnia, o con terze parti. O tutto o niente". Secondo l'informatico il rischio sussiste in paesi democratici, ma è decisamente di portata superiore dove governano regimi autoritari in cui la collaborazione fra governi e imprese può mettere a rischio anche la vita dei singoli cittadini.

Pubblicità politica: la pubblicità moderna del web con strumenti sofisticati e non ancora regolamentati può compromettere l'efficacia dei governi democratici. Alcune pubblicità politiche vengono utilizzate, secondo Berners-Lee, in maniera poco etica per indirizzare i possibili cittadini votanti verso siti di bufale, o mantenerli a debita distanza dalle urne elettorali. La pubblicità mirata permette ad una campagna promozionale di dire cose differenti e possibilmente in conflitto a differenti gruppi di utenti: "È questa la democrazia?", si chiede l'informatico.

C'è una grossa ombra su tutto quello che scrive Berners-Lee, e quest'ombra rappresenta l'enorme potere che stanno acquisendo i grossi nomi del settore tecnologico come Google e Facebook. Se incontrollato questo potere potrebbe avere un effetto corrosivo non solo nei confronti dei singoli utenti, ma anche nei confronti dell'intera società. L'inventore del web espone i problemi che secondo lui sono presenti sul web ma ammette candidamente che non è facile trovare una soluzione.

Berners-Lee suggerisce alle compagnie che operano sul web di preferire alla pubblicità sistemi ad abbonamento e micro-pagamenti per assicurare agli utenti una "maggiore trasparenza algoritmica". L'informatico conclude con una massima: "Abbiamo costruito tutti insieme il web che abbiamo oggi. E ora spetta a tutti noi costruire il web che vogliamo".