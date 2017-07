Laptop ban: esentate anche Emirates e Turkish Airlines

Il controverso "laptop ban", ovvero il divieto di portare a bordo della cabina dell'aereo dispositivi elettronici più grandi di uno smarthpone che gli USA hanno imposto a marzo ad una serie di compagnie aeree sulle tratte provenienti dal Medio Oriente, è stato eliminato per altre due compagnie.

Nei giorni scorsi Ethiad è stata la prima compagnia a veder rimosso il divieto, e si aggiungono ora Emirates Arlinies e Turkish Airlines. Queste compagnie non saranno più obbligate ad osservare il divieto e potranno permettere ai clienti di portare a bordo i dispositivi elettronici per i voli verso gli USA.

Non sono disponibili ulteriori dettagli, ma è lecito immaginare che le motivazioni alla base di questa decisione siano le stesse che hanno portato ad esentare Ethiad dal divieto, e cioè un rafforzamento delle misure di sicurezza, rispondenti alle direttive disposte dagli USA.

Attualmente il divieto è ancora in vigore per i voli diretti verso gli Stati Uniti provenienti dal medio oriente e per le compacnie Qatar Airways, Egypt Air, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian e Saudia.