La Russia mette al bando VPN e sistemi di anonimizzazione

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che mette al bando qualsiasi forma di tecnologia in grado di consentire l'accesso ai siti web vietati in Russia. Il divieto, effettivo dal prossimo 1 novembre, va a colpire quei servizi che permettono al pubblico di navigare sul web in forma anonima, come VPN e proxy, e addossa agli ISP la responsabilità di bloccare i siti web che offrono questo tipo di servizi.

Leonid Levin, presidente di un comitato parlamentare sulle politiche di informazione e comunicazione, ha dichiarato nelle scorse settimane che la legge "si riferisce solamente alle restrizioni di accesso per quei contenuti che già sono vietati dalla legge o da una decisione di un tribunale".

La lista nera dei siti web è stata introdotta in Russia nel 2012 allo scopo di oscurare quei siti che ospitano contenuti illegali, per esempio, su droghe, pornografia infantile e istigazione al suicidio. Un emendamento del 2013 ha però allargato il divieto a qualsiasi contenuto "sospettato di estremismo", consentendo quindi un'interpretazione abbastanza flessibile e lasciando così la possibilità al governo russo di vietare qualsiasi contenuto di critica al suo operato.

Nel 2015 per esempio sono stati oscurati brevemente Reddit e Wikipedia per singole pagine contenenti informazioni sull'uso di droghe. Nikolay Kononov, caporedattore di SecretMag.ru, aveva osservato che la decisione era in realtà un atto dimostrativo di vietare "qualsiasi cosa vogliano quando vogliano".