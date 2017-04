La pubblicità arriva nella realtà virtuale di HTC Vive

I mondi immersivi della realtà virtuale sono stati almeno fino ad ora l'unica area dell'universo digitale priva delle esperienze pubblicitarie che in maniera onnipresente condizionano la nostra quotidianità, anche nel mondo reale. Presto, però, la pubblicità troverà modo di diffondersi anche nella realtà virtuale: HTC ha infati da poco avviato un servizio di inserzioni VR per gli sviluppatori sulla piattaforma Viveport, con lo scopo di "massimizzare il fatturato pubblicitario mantenendo una grande esperienza utente".

Gli sviluppatori Viveport potranno ora inserire facilmente contenuti pubblicitari in video, video 360 o banner nelle loro esperienze virtuali, sia come parti integranti di scenari in-app, sia durante le schermate di caricamento o nelle scene finali di un gioco. Le pubblicità possono essere collocate direttamente sui modelli 3D in-game, esattamente come i manifesti, gli adesivi e gli pubblicitari possono essere applicati a qualsiasi oggetto del mondo reale.

HTC sta proponendo la pubblicità nella realtà virtuale come una maniera più efficace per veicolare messaggi personalizzati e molto più impattanti. La società dichiara: "Le pubblicità che appaiono negli ambienti VR immersivi non solo forniscono visualizzazioni più efficaci, ma possono tracciare se l'utente le abbia viste o se abbia rivolto lo sguardo da un'altra parte. Rispetto alle visualizzazioni ordinarie, le pubbliità che vengono viste dagli utenti in un ambiente VR non solo possono meglio incontrare le loro esigenze tramite un preciso re-targeting, ma è anche possibile rilevare se siano state viste in maniera effettiva".

L'iniziativa è per ora limitata solamente al marketplace Viveport di HTC, app store separato che opera accanto all'interfaccia SteamVR, con cui la maggior parte degli utenti Vive interagisce. Le pubblicità in-world sono inoltre limitate alle esperienze VR free-to-play, anche se come già accaduto in precedenza non è da escludere una propagazione anche verso i prodotti a pagamento.