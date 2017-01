La guerra fra browser racchiusa in un'infografica animata: Browser Wars

È da un paio di giorni che è stato svelato il nome del prossimo episodio della saga di Star Wars, ma in questa pagina parleremo di un altro tipo di guerra. Quella più velata che si combatte in ambito informatico e che vede spesso diverse realtà imprenditoriali che si danno battaglia non a colpi di spada laser, ma a suon di brevetti, standard, tecnologie. Il tutto per avere più quote di mercato e più dati spendibili con diverse finalità. L'obiettivo ultimo è in ogni caso uno: il guadagno.

Una guerra che è stata racchiusa in maniera particolarmente sagace in un'unica infografica a scorrimento o animata (quella a scorrimento è visionabile sul sito ufficiale). Realizzata dai ragazzi del sito yourbrowser.is, l'infografica consente di avere un quadro rapido sulla diffusione dei diversi browser dal 1994 ad oggi. Secondo i dati in principio c'era solo Mosaic, il software scritto dal National Center for Supercomputing Applications (NCSA), che è stato sostituito in toto da Netscape nel giro di un anno. Nei primi mesi del 1996 si affaccia sul mercato Internet Explorer, ma dobbiamo aspettare il 1999 perché diventi il leader incontrastato del settore.

L'egemonia di Internet Explorer, fra instabilità e problemi di compatibilità, dura per parecchi anni, avendo la meglio su Firefox (l'ultimo nome arrembante nel settore, in quegli anni) fino al 2009 circa, quando il browser di Mozilla diventa per un breve periodo di tempo il più diffuso sulla piazza. Ma il dominio di Firefox ha breve durata, perché di lì a breve si affaccerà sul mercato Google con Chrome che conquista tutto. Secondo gli ultimi dati Chrome ha quasi l'80% delle quote di mercato, seguito da Firefox e Internet Explorer che occupa solamente la terza posizione.

I dati provengono da Wikipedia e W3Schools, e sono stati "compilati, estrapolati, semplificati ed utilizzati dal team Yourbrowser.is".