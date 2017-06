La Champions League verrà trasmessa da Facebook, ma solo negli Usa

Champions League trasmessa tramite Facebook, ma come già succede per Mls e Primera División messicana. Fox Sports ha infatti raggiunto un accordo con Mark Zuckerberg e soci che riguarda 12 match della massima competizione calcistica europea, tra cui gli scontri dei quarti di finale.

Naturalmente un simile tipo di accordo non può riguardare Europa e Italia, dove i diritti sono saldamente nelle mani di Mediaset Premium per quanto riguarda la prossima stagione e di Sky per le stagioni che vanno dal 2018 al 2021.

Però si tratta di una notizia ugualmente importante perché anticipa i piani di Facebook come piattaforma fornitrice di contenuti televisivi e di spettacolo. A settembre, infatti, partirà una programmazione che prevede quiz show e una serie televisiva, Strangers, oltre che altri eventi sportivi come il baseball. Il tutto ovviamente per stimolare gli investimenti pubblicitari.

Nel dettaglio, l’accordo prevede per la prossima stagione due match di ciascuna giornata nella fase a gironi, quattro gare degli ottavi di finale e i quattro quarti di finale. D'altronde non si tratta di una novità esclusiva, perché negli Usa Facebook trasmette già alcuni show televisivi di Fox Sports, incluso uno show settimanale dedicato al calcio.

Naturalmente Facebook può limitare la visione di questo tipo di contenuti su base territoriale attraverso le sue funzionalità di geolocalizzazione. Aggirare questi controlli e vedere la Champions League senza pagare l'abbonamento sarà quindi molto difficile, ma siamo sicuri che già qualcuno ci sta pensando.