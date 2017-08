La Casa Bianca chiede aiuto alla Silicon Valley per modernizzare lo Stato

La Casa Bianca ha chiesto l'aiuto dei big della Silicon Valley affinché prestino parte delle loro competenze digitali al governo così che l'amministrazione Trump possa, nei prossimi mesi, migliorare il modo in cui le varie agenzie federali fanno uso della tecnologia.

A seguito di un confronto privato con varie realtà del panorama tecnologico, i principali consiglieri del presidente Trump hanno annunciato che la Casa Bianca formerà un piccolo "centro di eccellenza" che verranno organizzati assieme agli ingegneri di maggior rilievo della Silicon Valley.

Il loro compito sarà quello di assistere il governo con iniziative di consulenza e formazione, così da affrontare alcune delle sfide digitali più pressanti. Per ora l'iniziativa è in una fase preliminare, ma segna comunque l'impegno dell'amministrazione Trump di modernizzare gli uffici della macchina statale.

Nei mesi scorsi quando i CEO del settore tecnologico hanno incontrato il presidente Trump hanno incoraggiato il neo-eletto a rendere più semplice alle società tech la commercializzazione di tecnologie "off the shelf", cioè così come sono state pensate per il mercato, e di ridimensionare la regolamentazione attualmente in vigore per aiutare le agenzie federali a fare leva sulle potenzialità del cloud computing così da poter rendere le informazioni ed i dati in possesso del governo più accessibili all'uso da parte del settore privato per una maggiore trasparenza.