L'IA si impalla e Facebook lancia l'allarme esplosione, ma non c'è nessuna bomba

Viviamo agli albori dell'intelligenza artificiale, un'epoca senza dubbio affascinante e intrisa di passione verso le nuove tecnologie di apprendimento delle macchine. Tuttavia è anche un'epoca intrisa di errori: Google nel suo cammino ne ha commesso alcuni, e Facebook ne sta commettendo di altri. È inevitabile e gli strafalcioni di oggi renderanno più forte la tecnologia di domani. L'ultimo è di Facebook, in Thailandia, dove ha attivato il Safety Check terrorizzando gli abitanti di Bangkok con un allarme esplosione. Nella capitale però non c'è stata nessuna bomba.

Gli utenti del paese hanno ricevuto il 27 dicembre un avviso con il quale potevano informare amici e parenti del loro stato in seguito ad un'esplosione apparentemente avvenuta a Bangkok. Si tratta del Safety Check, che la compagnia attiva manualmente o automaticamente in risposta ad una calamità in determinate aree. La feature è stata attivata nel paese intorno alle 21 locali e disattivata circa un'ora dopo per via di una notizia (correlata all'avviso) datata 2015 e firmata Bangkok Informer. L'attentato - in cui sono morti 20 uomini - c'è stato, ma è successo nell'estate di due anni fa.

Secondo quanto riporta la BBC l'algoritmo di Facebook è stato ingannato da una serie di coincidenze che hanno portato all'attivazione automatica del Safety Check. Martedì un uomo ha lanciato alcuni fuochi artificiali di piccole dimensioni dal tetto di un edificio governativo, notizia ripresa da Facebook per lanciare l'avviso: "Il Safety Check è stato attivato oggi in seguito ad un esplosione. Come in tutti i casi Facebook si basa su fonti di terze parti per confermare l'incidente, e poi sulla community per utilizzare il tool per avvisare amici e famiglie", ha commentato un portavoce del social network.

Ma in realtà non c'è stata nessuna esplosione, come invece recitava il titolo della pagina del Safety Check attivata a Bangkok, mentre tre link correlati al tool citavano l'attentato del 2015. Al momento Facebook sta compiendo alcune analisi sull'algoritmo per capire come le tre news di un anno fa siano finite nel Safety Check, e rimaniamo in attesa di una nota ufficiale in merito. Non è comunque la prima volta che l'intelligenza artificiale di Facebook fa cilecca: lo scorso marzo infatti il tool veniva attivato negli USA e nel Regno Unito per un attentato avvenuto in Pakistan.