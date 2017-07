L'Australia vuole leggi per scardinare la cifratura delle discussioni social in caso di necessità

L'Australia è lontana, letteralmente dall'altra parte del mondo, ma il web ha reso tutto molto più vicino per tutti. Non deve stupire, quindi, il parlare di leggi che potranno riguardare un paese così lontano, se il tema è il web e colossi come Google e Facebook (ma non solo). AP News ha riportato a tal proposito un'interessante notizia, secondo la quale il governo australiano avrebbe proposto una legge per costringere i colossi del web a fornire in caso di necessità un aiuto concreto nello scardinare la cifratura di conversazioni online di persone fortemente sospette o gruppi criminali.

Si parla non solo di terrorismo, ma anche di grossi gruppi criminali attivi nello spaccio di stupefacenti e soggetti in odore di pedofilia, contro i quali le autorità si sentono indeboliti nella possibilità di intercettarne le conversazioni, sempre più coperte da cifrature molto solide. La Gran Bretagna ha già proposto qualcosa di simile, e la mossa australiana potrebbe essere un secondo passo in quella che potrebbe diventare un'escalation globale.

Parla abbastanza chiaro Malcolm Turnbull, attuale primo ministro australiano: "C'è una cultura, specie negli USA, davvero molto libertaria, che sfocia talvolta in una sorta di conflittualità coi governi. A noi spetta il compito di essere uniti nel far capire che sì, hanno realizzato piattaforme magnifiche, specie le aziende che si trovano nella Silicon Valley, ma che devono aiutarci per far rispettare le leggi".

La frustrazione appare ancora più evidente quando prende la parola George Brandis, procuratore generale australiano: "La cifratura delle comunicazioni che avvengono ad esempio usando Whatsapp, Signal, Facebook Messenger e iMessage è sicuramente il danno maggiore per l'intelligence a cui abbiamo mai assistito in tutta la nostra vita".

La risposta di Facebook, breve e concisa, è in linea con le aspettative: "Indebolire la cifratura ad uso delle autorità significherebbe abbassare il livello di sicurezza per tutti". Insomma, nessuna delle parti cede. Per rafforzare le proprie ragioni la Federal Police australiana ha dichiarato che il traffico delle conversazioni sospette e coperte da codifica è aumentato dal 3% al 55% in pochissimo tempo, lasciando gli inquirenti in uno stato di frustrazione non indifferente.