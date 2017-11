L'account Twitter di Trump è stato disattivato da un dipendente: indagini in corso

Twitter ha dichiarato che un impiegato dell'azienda ha disattivato l'account del Presidente Donald Trump, noto per i suoi controversi post che hanno fatto tanto discutere. Pare che l'operazione sia stata una bravata dell'ultimo giorno d'attività nella compagnia, con l'account Twitter di Trump che è sparito dalla piattaforma per circa 11 minuti prima del suo ritorno. La notizia è stata rilasciata dalla stessa azienda per mezzo di una serie di tweet, con la promessa di "un'indagine interna completa" e più approfondita.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) 3 novembre 2017

"Attraverso la nostra indagine abbiamo appreso che la disattivazione dell'account è stata fatta da un impiegato del servizio d'assistenza, nel suo ultimo giorno di attività", possiamo tradurre così il post principale pubblicato dalla compagnia. In un altro tweet precedente si leggeva invece: "Oggi l'account @realdonaldtrump è stato inavvertitamente disattivato per via di un errore provocato da un impiegato. L'account è stato disattivato per circa 11 minuti e da allora è stato ripristinato. Stiamo continuando ad indagare e fare in modo che questo non accada nuovamente".

Trump ha risposto con particolare solerzia riguardo a quanto successo nelle scorse ore, sottolineando come l'operazione sia stata effettuata perché il suo è un account importante: "Il mio account Twitter è stato sospeso per 11 minuti da un impiegato. Credo che la mia parola stia alla fine raggiungendo gli interlocutori ed avendo effetti". Nel frattempo i sostenitori di Trump hanno scritto sulla piattaforma che l'azione è da intendersi come un bavaglio contro la democrazia, nel tentativo di impedire la libera espressione al Presidente dal tweet facile.

Altri hanno invece pensato che l'eliminazione dell'account fosse dovuta al superamento del limite da parte di Trump, tuttavia la compagnia ha già detto a più riprese che non eliminerà permanentemente l'account del Presidente anche se infrangerà le regole del servizio.