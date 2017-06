Koogeek: molti accessori tecnologici in offerta a prezzi incredibili e 5 lampade intelligenti in regalo

La Internet of Things è una di quelle categorie oggi forse un po' bistrattate, ma di cui presto nessuno potrà farne a meno e lo sa bene Koogeek che per celebrare la Festa del papà in USA ha deciso di promuovere molti dei suoi dispositivi tramite dei coupon promo con cui sarà possibile risparmiare molti soldi nell'acquisto degli stessi e soprattutto permetteranno di vincere le nuove Homekit Smart Bulbs ossia la lampadina intelligente che può essere comandata da smartphone.

Per partecipare all'evento basterà acquistare uno dei prodotti presenti nella pagina promozionale di Koogeek entro e non oltre il 19 giugno andando a selezionare il paese in cui si è residenti e ottenendo il CODICE dallo stesso. In tal modo sarà possibile ricevere un risparmiare fino al 40% per acquistare i vari prodotti direttamente su Amazon. Per poter vincere una delle 5 lampade HomeKit Smart Blubs basterà condividere dalla pagina dedicata su Twitter e Facebook direttamente @Koogeek facendo una dedica al proprio padre e aggiungendo l'hashtag #bestdadever. I vincitori verranno poi annunciati sulla pagina di Facebook ufficiale di Koogeek.

Queste le regole per poter partecipare all'estrazione delle tecnologiche Homekit Smart Bulbs che potrà essere comandata da smartphone e dunque potersi adattare al meglio all'ambiente. Ricordiamo che si potrà partecipare all'evento fino al 19 giugno e che i vincitori verranno annunciati sulla pagina ufficiale di Facebook di Koogeek.

Ricordiamo anche che i prodotti in forte sconto da poter acquistare sono davvero molteplici e riguardano strettamente la casa come anche la cura personale. Parliamo della Smart Health Scale ossia la bilancia di Koogeek che permette di "parlare" direttamente con lo smartphone durante le operazioni di peso, ma anche dello Smart Thermometer che altro non è che un termometro digitale con funzioni avanzati. Interessante anche la presenza della Wi-Fi Enabled Smart Socket che è la lampadina realizzata da Koogeek e che può essere comandata tramite Siri e dunque tramite lo smartphone via Wi-Fi.