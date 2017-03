Kayak.eu trova le tariffe di volo più convenienti su tutti i siti europei

Tra le tante rivoluzioni innescate dalla diffusione di Internet nel pubblico vi è sicuramente quella del mondo dei viaggi e delle vacanze con la nascita di numerosi servizi di prenotazione fai-da-te e di comparazione prezzi. Da qualche settimana Kayak, il principale motore di ricerca per viaggi nel mondo, ha lanciato il nuovo sito kayak.eu che offre la possibilità di ricercare le migliori offerte di una tratta aerea anche tra le tariffe proposte all'estero. Ogni Paese ha infatti diverse regolamentazioni in termini di condizioni di prenotazione e commissioni applicate, che possono incidere in maniera significativa sul prezzo finale all'utente.

Kayak.eu è nato originariamente come uno strumento interno rivolto ai dipendenti europei della società. Il servizio ha però raccolto un ampio successo tra i membri del team di Kayak, che la società ha deciso di renderlo un servizio di dominio pubblico. Kayak.eu raccoglie in un'unico sito le offerte di volo disponibili sui siti .it, .fr, .es, .de e .ie di Kayak: una volta registrati, o dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account, è possibile inserire le informazioni relative alla destinazione e alle date di viaggio, decidendo inoltre su quali versioni dei siti effettuare la ricerca per un più approfondito confronto delle tariffe proposte.

La pagina dei risultati mostrerà le informazioni sulla rotta di volo desiderata, mostrando su quali pagine locali KAYAK sono disponibili le migliori offerte, lasciando poi libertà all’utente di scegliere su quale sito e in quale lingua prenotare. Bisogna infatti tenere a mente che il perfezionamento della prenotazione avverrà sul sito prescelto e pertanto sarà necessario conoscere la lingua del sito utilizzato.

Prossimamente kayak.eu metterà a disposizione nuovi strumenti: Alert Prezzi, per monitorare e segnalare eventuali variazioni nei costi dei voli desiderati, ed Explore che, prefissato un budget, consiglierà quali mete sono alla portata del nostro portafoglio.

Avete preparato i bagagli?