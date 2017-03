Jeff Bezos non si ferma più: è il più ricco al mondo dopo Bill Gates

Il CEO di Amazon Jeff Bezos è il secondo uomo più ricco al mondo dopo aver superato Warren Buffett lo scorso luglio e Amancio Ortega nelle scorse ore. Il sorpasso è verificabile all'interno dell'Indice dei Miliardari di Bloomberg, che si basa sulle stime sul patrimonio degli uomini più ricchi al mondo. Essere in quell'elenco deve essere una grande soddisfazione, ma non aspettatevi grandi festeggiamenti o sgommate alla Dan Bilzerian da parte di Bezos, perché non è nel suo stile.

Bezos è un cinquantatreenne che tiene uno stile di vita piuttosto frugale, originario di Albuquerque e fondatore di Amazon di cui ne è CEO. È il boss di uno dei portali di e-commerce di maggior successo di sempre fra quelli online e punto di riferimento del settore. Nato nel 1994 con il nome di Cadabra.com, il sito veniva lanciato al pubblico l'anno successivo come libreria online. In breve tempo ha iniziato anche a vendere altri prodotti, divenendo negli anni il colosso che è oggi.

Negli ultimi 12 mesi il valore azionario della società è aumentato del 50%, crescita che si è riflessa naturalmente nel patrimonio stimato dell'investitore che ha il pacchetto di dimensioni maggiori, lo stesso Jeff Bezos. Il suo patrimonio è di 75,6 miliardi di dollari, 10 in più dallo scorso mese di luglio, cifra che lo avvicina sempre di più a Bill Gates, il fondatore di Microsoft nonché prima posizione storica per moltissimi anni degli ultimi decenni all'interno dell'elenco di Bloomberg.

Dietro di loro troviamo Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway, con un patrimonio stimato da 74,9 miliardi di dollari, anch'esso in crescita; e Amancio Ortega che guida il gruppo legato alla moda Inditex (a cui appartiene Zara) con un patrimonio di 74,2 miliardi di dollari. Sembra irraggiungibile, almeno per il momento, Gates con un patrimonio netto di circa 86 miliardi. La ricchezza di Bezos deriva principalmente dalle azioni detenute della sua Amazon.

Amazon è una delle società dal valore di capitalizzazione di mercato più elevato fra quelle americane e legate al settore tecnologico, e negli ultimi tempi ha iniziato a macinare grossi guadagni grazie all'offerta di servizi alle società (AWS, Amazon Web Services) e ad Amazon Prime, rivolto al mercato consumer. Ci sono analisti che prevedono un futuro florido per il portale di e-commerce, con il titolo che potrebbe riuscire a superare i mille miliardi di dollari in un tempo relativamente breve.