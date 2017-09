Internet gratis in tutta Europa grazie a WiFi4Eu: il Wi-Fi libero che tutti vorrebbero

Il Wi-Fi gratuito in tutta Europa nei luoghi pubblici come ospedali, uffici comunali ma anche biblioteche e pubbliche amministrazioni. Non è un sogno ma una realtà che molto presto dovrà essere messa in atto dai paesi membri dell'Unione Europea permettendo ai propri cittadini di poter navigare in internet anche fuori di casa in modo completamente gratuito. Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il programma che permetterà di creare una serie di connessioni internet assolutamente gratuite e senza limitazioni discriminatorie.

La notizia farà sicuramente felici tutti coloro che usano il proprio smartphone o anche il proprio PC durante i viaggi o magari durante sessioni lavorative in questi luoghi. Il piano europeo approvato vede la volontà di utilizzare i fondi in modo equilibrato in base alla situazione "geografica" europea con la volontà di dare priorità a chi li richiederà per primo cercando di coprire almeno 6000 comunità in tutti gli Stati membri. In questo caso i fondi messi a disposizione dal programma potranno essere usati previa richiesta di accesso agli investimenti che gli enti dovranno far pervenire per essere sicuri di poter coprire i costi della rete per almeno 3 anni senza dover usare pubblicità o altro ai fini commerciali e rendere dunque sempre "free" la rete agli utenti.

"L'iniziativa WiFi4Eu è stata una forte visione politica che diventerà presto una realtà concreta in tutta l'UE e farà sì che, indipendentemente da dove viva o da quanto guadagni, ogni europeo tragga vantaggio da una connessione wi-fi di alta qualità." ha dichiarato Carlos Zorrinho "Ciò migliorerà la società europea dei gigabit, rendendola economicamente competitiva e socialmente inclusiva".

Un'iniziativa che di certo non può che essere messa in relazione con la novità del Roaming Zero che in Europa è stata definitivamente deliberata lo scorso 15 giugno e che permette a tutti gli utenti dei paesi membri dell'europa di viaggiare in totale libertà e comunicare dall'estero con il proprio cellulare senza doversi preoccupare di pagare una qualche tariffa speciale o un qualche pacchetto di surplus oltre alle proprie tariffe nazionali. In questo caso la volontà del Parlamento Europeo è quella di rendere ancora più facile l'uso della rete come strumento di conoscenza ma anche di aiuto.