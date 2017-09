Intel produrrà in esclusiva la copertura VR per sei tornei di golf

A testimonianza di come le nuove tecnologie di visione, tra VR e AR, siano destinate a cambiare anche il modo in cui il pubblico assiste e partecipa agli eventi sportivi, Intel e la PGA TOUR americana hanno annunciato una collaborazione esclusiva per la produzione e distribuzione di contenuti VR e video 360 in diretta per sei competizioni golfistiche del PGA Tour nel 2017 e nel 2018.

Intel si occuperà della produzione dell'esperienza in realtà virtuale con la tecnologia True VR, offrendo accesso ad aree del percorso altrimenti inaccessibili anche a coloro i quali partecipano direttamente all'evento. La tecnologia Intel True VR fa uso di videocamere panoramiche e stereoscopiche così da poter ricreare una visione naturale e realistica per rendere la fruizione dell'esperienza VR pià coinvolgente.

L'esperienza VR potrà essere vissuta, sia in diretta, sia successivamente, tramite un visore Samsung Gear VR su scala globale, tramite l'app PGA TOUR VR Live, disponibile gratuitamente su Oculus Store. Chi non dispone di un Samsung Gear VR potrà visionare il video stream 360 tramite Twitter e Periscope, la piattaforma che trasmetterà in esclusiva per la durata dell'accordo le sei competizioni.

Il primo evento trasmesso sarà il TOUR Championship, in programma presso l'East Lake Golf Club di Atlanta dal 21 al 24 settembre prossimi. I video VR e 360 copriranno le buche 1, 15 e 18 a partire dal 21 settembre. Successivamente dal 28 settembre all'1 ottobre anche la Presidents Cup in programma presso il National Golf Club di Jeresy City sarà trasmessa in VR

Rick Anderson, Chief Media Officer di PGA TOUR, ha commentato: "Dopo due anni di esperimenti con la realtà virtuale sul PGA TOUR, siamo molto entusiasti dell'esperienza di visione prodotta da Intel. Dalla prospettiva del TOUR, il nostro obiettivo con la realtà virtuale è di creare un'esperienza completamente differente da quanto si può vivere sia da spettatore all'evento, sia da telespettatore a casa. Siamo fiduciosi che la tecnologia True VR di Intel ci permetterà di raggiungere questo obiettivo. La partnership esclusiva con Intel prosegue la nostra missione di creare un'esperienza completa che mostri il nostro prodotto su un palcoscenico globale".

Una di queste iniziative di sperimentazione è stata portata avanti in occasione del torneo THE PLAYERS Championship 2017, con una serie di videocamere installate presso l'iconica buca 17 (un PAR 3 con il green interamente circondato dall'acqua) allo scopo di catturare una suggestiva hole-in-one.

Gli altri eventi PGA TOUR confermati per la copertura VR includono il Waste Management Phoenix Open 2018 e il THE PLAYERS 2018. Gli altri due eventi saranno annunciati in un secondo momento. Intel in passato ha già collaborato alla produzione di copertura VR per eventi sportivi in occasione dei Giochi Olimpici e di alcuni incontri della Major League Baseball e della National Fotball League.