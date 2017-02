Instagram permette ora di condividere fino a 10 foto e video in un unico post

A partire da oggi gli utenti di Instagram potranno condividere fino a 10 foto e video in un unico post. Un aggiornamento decisamente importante che permetterà dunque agli utenti di realizzare una sorta di album in cui poter inserire tutti gli scatti o le registrazioni da poter poi pubblicare direttamente tutte in una sola volta. Questa nuova funzionalità era stata svelata in anticipo tramite le solite indiscrezioni ma ancora non era stata resa ufficiale dagli sviluppatori della piattaforma social.

Pubblicare più di una foto o video simultaneamente risulterà essere quanto mai semplice. Gli utenti infatti si troveranno nell'interfaccia grafica l'icona specifica per la selezione multipla delle immagini. Tappandoci, quindi, potranno selezionare fino ad un massimo di 10 immagini o video dalla propria galleria dello smartphone. Sarà possibile anche visionare prima della pubblicazione l'aspetto del post finale e, mantenendo premuto un determinato scatto o video, si potrà modificare anche l'ordine delle immagini o applicare un determinato filtro. Lo stesso filtro oltretutto potrà essere applicato distintamente ad un'immagine o anche a tutte le immagini del post in maniera simultanea.

Sulla timeline del proprio profilo, se l'utente pubblicherà un post con più scatti, apparirà una piccola icona che permetterà di capire che il post pubblicato contiene appunto più di un'immagine. Una volta aperto il post sarà possibile osservare tutte le immagini o i video presenti in esso scorrere semplicemente da destra a sinistra o viceversa chiaramente con la possibilità di commentare o mettere "Mi piace" al contenuto.

L'aggiornamento è già in fase di roll out per le applicazioni di Instagram sia su iOS che su Android e nei prossimi giorni saranno disponibili agli utenti in modo graduale.