Instagram introduce i filtri facciali anche nelle dirette video

Una novità sicuramente interessante quella che Instagram ha deciso di introdurre nel prossimo aggiornamento e che permetterà agli utenti che spesso usano le dirette di utilizzare filtri facciali in tempo reale ma anche e soprattutto nei video in diretta. Tutti i nuovi filtri potranno essere utilizzati nei prossimi giorni visto che il roll-out è in fase di rilascio e sarà disponibile per tutti in maniera semplice ed intuitiva. I video in diretta dunque si trasformeranno le trasmissioni degli utenti in live ancora più divertenti e coinvolgenti per chi li vorrà chiaramente seguire.

Sappiamo come il social network delle immagini si stia in parte rivoluzionando portando novità proprio sulle Stories che riescono ora a trainare l'intera piattaforma. Molti sono gli utenti che spesso si cimentano in divertenti video "auto eliminanti" per far conoscere qualcosa di più di se stessi abbandonando parzialmente il semplice scatto fotografico. Gli sviluppatori hanno dunque pensato di aiutarli inserendo per la prima volta i filtri facciali nelle live delle Stories.

Come funzioneranno e come si potranno applicare?

Il loro funzionamento è come sempre semplice ed immediato permettendo di utilizzarli velocemente. In questo caso sarà possibile anche provare un filtro facciale prima di andare in diretta. In questo caso basterà:

Aprire la fotocamera e scorrere fino al pulsante per cominciare un video in diretta

Cliccare sull'icona a forma di volto in basso a destra

Selezionare il filtro facciale preferito

Cliccare quindi su "Inizia un video in diretta"

In questo caso la diretta inizierà con il filtro già applicato

Per gli utenti invece che vorranno provare i filtri mentre sono in diretta basterà: