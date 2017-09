Iniziano gli sconti autunnali (fino all'80%) su GearBest, a partire dal 6 settembre

GearBest ha organizzato un nuovo evento con decine e decine di prodotti offerti in sconto: la Grande Raccolta d'Autunno inizia con un periodo di "riscaldamento" il 6 settembre a partire dalle ore 4 italiane fino alle 11 dell'11 settembre. Immediatamente a seguire ci sarà l'Harvest Party, fino al 18 settembre, mentre infine il Backstage avrà fine alle 4 italiane del 25 settembre. Insomma, sconti irripetibili, su GearBest dal 6 settembre fino al 25 settembre ininterrottamente.

Le pagine per avere un quadro completo delle offerte che ci saranno in ogni momento sono due:

Attraverso i saldi a tempo sarà possibile ricevere sconti fino al 70%, con possibilità ulteriori di risparmiare. Ad esempio verrà messa a disposizione degli utenti la possibilità di condividere i prodotti sui social in modo da abbassarne il prezzo: più volte verranno condivisi dai vari utenti e più il prezzo sarà basso per tutti. Per questa iniziativa il prezzo finale avrà effetto a partire dalle 3 del mattino - in Italia - dell'11 settembre.

E non è finita qui. Non mancheranno le Lucky Bag: i clienti potranno acquistare alla cieca dei bundle di prodotti, al fine di risparmiare sul loro acquisto. All'interno delle Lucky Bag ci saranno prodotti dal valore più alto rispetto alla cifra d'acquisto del bundle, tuttavia il cliente potrà sapere quali prodotti sono contenuti solo all'apertura, dopo l'acquisto. Le Lucky Bag non sono rimborsabili, quindi se i prodotti non sono di proprio gradimento non ci sarà modo di restituirli.

L'evento principale è l'Harvest Party, che avrà inizio alle 11 dell'11 settembre e si concluderà il 18 settembre alle ore 4. Durante questa fase ci saranno sconti di massimo l'80% con diverse iniziative che riguarderanno differenti categorie di prodotto. Gli utenti che pagano con PayPal hanno inoltre diritto a ricevere ulteriori sconti (maggiori informazioni sul sito ufficiale), sia sul sito internazionale che sulle varie versioni locali (fra cui quella italiana).

Ci sono anche altre iniziative, tre giochini con cui accedere ad ulteriori sconti o vincere prodotti di diversi brand divertendosi. Con Fall Scavenger Hunt bisognerà aprire la consueta cassa del tesoro in cui sono contenuti prodotti in regalo o coupon per accedere agli sconti. Ogni utente avrà la possibilità di aprire tre casse al giorno, più una condividendo l'iniziativa sui social. Il gioco avrà inizio alle 4 del 6 settembre, e finirà alle 4 del 18 settembre.

Gold Fruit Rain consente di vincere prodotti Xiaomi, e altri gadget tecnologici. Per giocare bisognerà effettuare l'accesso al sito e bisognerà raccogliere la frutta. Il gioco sarà attivo tra il 6 settembre e il 24 settembre alle ore 13, 17, 18, 20 e 23. I coupon vinti possono essere utilizzati dalle ore 11 dell'8 settembre fino alle ore 4 del 18 settembre. Anche in questo caso condividendo l'iniziativa sui social si avrà accesso ad una maggiore possibilità di vittoria.

